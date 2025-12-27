「M-1グランプリ」第21代王者のたくろうが出演する、ABCテレビ・テレビ朝日『M-1グランプリ2025アナザーストーリー』が、28日(22:30～)に放送される。

今年12月21日、令和ロマンの連覇から1年……史上最多1万1,521組、史上最高峰の戦いと称された漫才頂上決戦を制したのは、7年ぶりの準決勝進出から一気に頂点まで駆け上がったたくろう。エバース、ドンデコルテとの三つ巴の最終決戦では審査員9票中8票という圧勝劇を見せた。

大阪でくすぶっていた“軟弱の星”の圧勝劇はいかにして生まれたのか、同番組では、ファイナリストに完全密着し、漫才師たちの知られざるドラマを描く。

2018年にコンビ結成2年で準決勝進出という快挙を成し遂げるも、その後は一転結果が出ない日々に苦しんだたくろう。一時はコンビ解散の危機にまで直面していたそうで、どん底を味わった2人は“空白の7年”をいかにして乗り越え、決勝の舞台にたどり着いたのか。人生を変えたネタ「リングアナ」が生まれた秘話も明かす。

一方、決勝戦初進出で準優勝を成し遂げた結成6年・ドンデコルテ。ボケの渡辺銀次は芸歴16年目、40歳にして初めてスポットライトを浴びた。支えてくれた仲間への思い、人生のすべてを込めてマイクの前に立つ姿に密着した。

しすて、大会前から優勝候補の筆頭として注目を集め続けたエバースにも密着。逃げ場のないプレッシャーの中、彼らはどのようにして自分たちの漫才を磨き上げたのか。