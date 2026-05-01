ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が、きょう1日放送のフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に初出演する。かねて出演を望んでいたという森だが、急きょ開催された“第二の佐久間みなみ選手権”で予測不能な展開に巻き込まれ、「あの面白さに耐えきれなかったです」と振り返っている。

森は、お笑いコンビ・次長課長の河本準一とともにゲストコメンテーターとして登場。オープニングでは、キャスター席でにこやかに微笑む佐久間みなみアナが、実は森の大ファンで収録を心待ちにしていたことが明らかに。しかし、アリタ哲平(有田哲平)は「オリンピックの取材で長期間番組を休んでいたのに、そんなはしゃげる立場?」と一刀両断。スタジオの空気は一変し、佐久間アナが番組を休む際にも収録がスムーズに進むよう、急きょ“第二の佐久間みなみ選手権”が開催される。

選手権では、「番組の中継がつながらなかったとき、どうするか?」という緊急事態を想定。「我こそは」と名乗りを上げた挑戦者たちがキャスター席に座り、個性あふれる“中継へのつなぎ”を披露する。スタジオは大絶賛に包まれるが、河本は納得がいかない様子。すると、アリタが河本にある提案を持ちかける。

収録を終えた森は「ずっと見ていた番組で、マネージャーさんにも出たい番組を聞かれた際は『脱力タイムズ』と話していたくらいだったので、本当にうれしかったですね」と喜びをコメント。「コメンテーターとして真面目な涼しい顔でいないといけないと思っていましたが、あの面白さに耐えきれなかったです」と振り返った。

さらに、佐久間アナの代理を選ぶ選手権については「すごく面白い展開になりました。“ある方”のターンでは笑いすぎて汗が止まらなかったです!」と明かし、今後出演したいコーナーには「ホストクラブのコーナーが好きなので、ホストの方々と一緒に楽しみたいなと思いました!」と期待を寄せている。

一方、約2年ぶりの出演となった河本は「毎回、『脱力タイムズ』の収録はしびれますよね。台本はあってないようなものなので、出たとこ勝負」と番組ならではの緊張感を告白。「消して書き直しての連続で、毎回ど新人に戻らされます。ニュースもちゃんと見ておかないといけなくて本当に難しいです」と苦笑いした。

選手権についても「オーディションに出てきた方々は、単独ライブのようでした」と驚き、「あの場で噛まずにしっかりとお笑いが出来るのはすごい。全員佐久間さんの代わりが出来ると思った」と絶賛している。

【編集部MEMO】

河本準一が『脱力タイムズ』に出演する際は、子どもたちからの鋭い質問や無茶振りにタジタジになる「脱力!!こども相談室」が定番となっている。

(C)フジテレビ