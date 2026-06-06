Snow Man阿部亮平、ゴールデン初MC　千鳥ノブ絶賛「オリンピックの司会をしてる姿が浮かんだ」

アイドルグループ・Snow Manの阿部亮平が、フジテレビ系『土曜プレミアム』(毎週土曜21:00～)で13日に放送されるバラエティ特番『ジャンオニ!!!』で、ゴールデン帯バラエティ番組の初MCを務める。千鳥のノブとタッグを組み、プレイヤーたちの生き残りをかけた逃走劇＆追跡劇を見届ける。

『ジャンオニ!!!』は、プレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対決する、三つ巴の“鬼ごっこ”ゲームバラエティ。昨年12月28日の初回放送から約半年を経て、ルールやミッションをアップデートし、『土曜プレミアム』枠に進出する。

今回は、「イケメン体育会系男子」チーム、「最強スポーツ女子」チーム、「鬼レンチャン」チームが賞金をかけて対戦。途中で1チームが脱落し、そこに「スーパーアスリート」軍団が追加されることで、追いつ追われつの壮大な鬼ごっこが繰り広げられる。

スタジオには、MCのノブと阿部に加え、ゲストとして前回も出演したシソンヌ・長谷川忍、朝日奈央が登場する。

ACEes、吉田沙保里、村重杏奈、森脇健児らが参戦

基本ルールは、総勢24人のプレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対戦するというもの。じゃんけんのルールに従い、「グー」は「チョキ」を、「チョキ」は「パー」を、「パー」は「グー」を捕まえることができる。捕まったプレイヤーはフリーズし、味方が助けてくれるまで動けない。

プレイヤーは1人5万円の賞金を持った状態でゲームをスタート。捕まえたプレイヤーの所持金は全額獲得でき、ゲーム終了時に賞金総額が最も多いチームが優勝となる。

「イケメン体育会系男子」チームには、あばれる君、浮所飛貴(ACEes)、佐藤龍我(ACEes)、関口メンディー、はじめしゃちょー、深田竜生(ACEes)、横川尚隆が参戦。

「最強スポーツ女子」チームには、井上咲楽、佐野愛花(CUTIE STREET)、高橋成美、増田彩乃(CUTIE STREET)、真鍋凪咲(CUTIE STREET)、村重杏奈、吉田沙保里が名を連ねる。

「鬼レンチャン」チームは、尾形貴弘(パンサー)、おばたのお兄さん、木山裕策、庄司栄太(やままん)、たむたむ(たむたむ＆かっつー)、ほいけんた、森脇健児。そして「スーパーアスリート」軍団として、猫ひろし、藤光謙司、ゆうさくスポーツが登場する。

通常の鬼ごっこのように、ただ敵チームを追いかけるだけではなく、追いかけていたはずが次の瞬間には追われる立場になるのが『ジャンオニ!!!』の最大の特色。逃げ切る体力だけではなく、生き残るための頭脳も求められる。また、常に賞金を所持しながらプレーするため、ゲーム内でのお金の使い方も重要となる。

途中には、ゲームをかき乱す“裏切りミッション”や“脱落ミッション”も発動。裏切り行為に出るプレイヤーは誰なのか。さらに、脱落ミッションで敗退したチームの代わりに新たに加わる、元陸上日本代表・藤光率いる「スーパーアスリート」軍団の活躍も見どころとなる。

阿部亮平「一つのゲームでこんなに人間ドラマが生まれるんだ」

収録を終えた阿部は、「めちゃめちゃ面白かったです。一つのゲームでこんなに人間ドラマが生まれるんだという発見もありましたし、クライマックスで本当にいろんな動きがあったので、もう目が離せなかったです」と手応えをコメント。

ルールについても「じゃんけんに則っていて簡単なので、子どもたちもまねできるし、人気が出るんじゃないかと思います」と語る。

一方、ノブは「デスゲーム系の番組のMCは初めてで、めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返り、阿部のMCぶりを絶賛。「ゴールデン初MCとは思えないくらい見事な立ち回りでした。阿部くんがルールを理解していてちゃんと説明してくれたし、盛り上げのコメントなんかも、ちょっと出来過ぎてて…。品があって面白くて、最高でした」と称賛する。

さらにノブは「きっと今後、何か公式なイベントのMCもやることになるんでしょうね。オリンピックの司会をしてる姿が浮かびました(笑)」と、阿部の進行力に太鼓判を押した。

ACEesの3人、鬼レンチャンチームにも注目

阿部の後輩であるACEesの浮所、佐藤、深田もプレイヤーとして参加。阿部は「同じグループのメンバーで参加することのメリットとデメリット、両方あるなと思いました」と話し、「それぞれがそれぞれの“バラエティー”をしていて、すごく見応えのあるVTRに仕上がっていたので、視聴者の皆さんにも是非注目してほしいです」と呼びかける。

ノブも「ACEesってどういう人なのかなっていうのがこれを見たらわかりますよね。見てほしいような、見てほしくないようなシーンもありましたけど、本当にそれぞれキャラがあって、いいグループだなと思いました」とコメントした。

また、ノブがMCを務める『千鳥の鬼レンチャン』のメンバーも参加。ノブは「いや、ひどかったです。恥ずかしかったです。裏切り、サボり、怠け、中毒…この世の怠惰が集まっていて(笑)」と苦笑しつつ、「ただ、“生き延びたい”という人間臭い部分が表現できていたんじゃないかと(笑)。面白いチームでした」と振り返る。

これに阿部も「それぞれがゲームをかき乱していて『七つの大罪』を見ているような気分でしたね(笑)」と表現した。

ノブ「『逃走中』と二枚看板になれるように」

もし自身が『ジャンオニ!!!』に参加するとしたら、阿部は「頭は使える方だと思っているので、村重さんみたいに司令塔として作戦を練っていくと思います。まずは誰よりも先にマップを理解します!」と作戦を披露。

ノブは「僕は1回『逃走中』で隠れ続けて逃走に成功してしまったことがあって…うっすら叩かれた記憶があるので(笑)、『ジャンオニ!!!』では攻めの姿勢で行きたいですね」と意欲を見せる。ただし、「捕まったときの“フリーズ”が恥ずかしい! 本当に凍ったふりしてるのがもうね…せめて映像処理で凍っている感じにしてほしい(笑)。そこさえちゃんとしてくれたら本当に出たいです!」と注文も付けた。

視聴者に向けて、阿部は「刻一刻と“グー”“チョキ”“パー”の情勢が変わっていくので、『三国志』とかが好きな人は絶対に楽しめると思います。じゃんけんに則っていてルールは簡単だけど、人間のリアルが詰め込まれている番組ですので、できるだけ幅広い世代の方に見てもらいたいです」とアピール。

ノブは「複雑なようでめちゃくちゃ分かりやすいゲームなので、家族や友だちと一緒に見てほしいですね。フジテレビで『逃走中』と二枚看板になれるように、風穴を開けられたらいいなと。恒例の特番になって“『逃走中』もいいけど『ジャンオニ!!!』もいいよね”っていう存在になればいいなと思います」と期待を寄せている。

【編集部MEMO】

企画・演出は、『土曜プレミアム』で5月23日に放送された『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』で企画・総合演出を務めた大村昂平氏が担当する。

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