日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日(13:30～22:54)に千葉・幕張メッセから生放送される。昨年より放送時間が長くなり、14年連続で総合司会を務める櫻井翔は「例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています」期待を述べた。

櫻井翔

櫻井翔「“夏のはじまり”のような番組になったら」

今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけを1人イヤホンで聞く時代に、音楽を“物語”として味わうことで、新たな音楽との出会いや、時代を越える名曲の再発見を届けるという。総勢60組を超えるアーティストが出演し、夏のはじまりを彩る9時間半のライブを繰り広げる。

櫻井は「昨年より放送時間もさらに長くなり、例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています」とコメント。

続けて、「気づけば14回目になりますが、毎年、『THE MUSIC DAY』が“夏のはじまり”のような番組になったらいいなと思いながらやっています。今年も豪華なアーティストの皆さんとともに、『夏が始まったな』と感じてもらえるような、熱量のある時間を届けられたらうれしいです」と意気込みを語る。

今年のテーマ「音楽の物語」については、「アーティストの皆さんそれぞれに、楽曲や活動を通して積み重ねてきた“物語”があると思っています」と説明。

さらに、「一方で、音楽を聴く視聴者の皆さんにも、『この曲を聴いていた頃、こんなことがあったな』とか、それぞれの思い出や物語があると思っていて。アーティストの方々が届ける物語と、観てくださる皆さん自身の物語を、この番組が結ぶ存在になれたらいいなと思っています」と思いを明かした。

MCは羽鳥慎一 バカリズム 水卜麻美アナ。ネクストゲート進行は市來玲奈アナが務める。