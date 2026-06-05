メガハウスは、『コードギアス 復活のルルーシュ』より「G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ【20th Anniversary 再販】」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月5日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ【20th Anniversary 再販】」(22,000円)

コードギアス20周年を記念して、『コードギアス 復活のルルーシュ』から「ゼロ」が再登場。

原型：今井優(新居興業)＆彩色：Tcによって立体化。キャラクターデザイン・木村貴宏氏の徹底監修により、造形彩色ともにハイクオリティな仕上がりとなっている。

ゼロマスク、ノーマルフェイス、ギアスフェイス2種(両目／片目）と4パターンの表情が楽しめるほか、差し替えによりマスクを抱えたポージングも再現できるなど、プレイバリュー豊富なアイテムとなっている。

今回は、コードギアス20周年のAnniversary再販として、商品パッケージを一新。『コードギアス 復活のルルーシュ』設定資料を収録し特別仕様となっている。

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