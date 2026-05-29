バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。

「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」は、『仮面ライダーW』に登場する変身ベルト「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」の遊びをさらに拡張する4種のメモリ。大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)シリーズにて商品化する。

「疾風メモリ」「切札メモリ」「ボムメモリ」「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」の4種がセットになったアイテムで、それぞれに固有の変身音を収録。「ボムメモリ」「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」には新規音声を収録。4種すべてのメモリにドライバーとの通信機能を搭載し、「CSMダブルドライバーver.2」「CSMロストドライバーver.2」「CSMアクセルドライバーver.2」との通信連動が楽しめる。

「疾風メモリ」、「切札メモリ」は完全新規造形。劇中の木札の質感を木目造形により、リアルに再現。正面の外観にこだわり、スピーカーは背面に配置。ボタン操作音・名乗り音・装填音・ドライバー展開音は通常のメモリから変更され、劇中を再現した音声となっている。

「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」は、別売りの「CSMエクストリームメモリ」に装着することで、サイクロンアクセルエクストリームへの変身が可能。エクストリームメモリの左側が赤色に発光し、新規作成の変身音・必殺技音が発動する。

「ボムメモリ」には新規作成の変身音・必殺技音を収録。通信により「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」を個別認識し、それぞれのドライバーに適したタイミングで音声が発動する。

セット内容

疾風メモリ…1

切札メモリ…1

ボムメモリ…1、

サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ…1

(C)石森プロ・東映