バンダイスピリッツは、『 仮面ライダージオウ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月29日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」(9,900円)

S.H.Figuartsより、「仮面ライダーグランドジオウ」が、平成ジェネレーションズエディションとして登場。

「グランドタイム！ クウガ！アギト！龍騎！ファイズ！ブレイド！響鬼！カブト！電王！キバ！ディケイド！ダブル！オーズ！フォーゼ！ウィザード！鎧武！ドライブ！ゴースト！エグゼイド！ビルド！ 祝え！仮面ライダーグランドジオウ！」

最高最善の魔王を目指す「常磐ソウゴ」が変身する最強の姿、「仮面ライダーグランドジオウ」が平成ジェネレーションズエディションとして登場。

特徴的な金色のカラーリング、そして各部に施されたライダーたちの姿も緻密に再現。まさに全ライダーの力を受け継いだ最強の「ジオウ」となっている。

さらに、本商品には変身時に背面に現れる時計を再現したPETシートが付属。一緒に飾ることで変身シーンの再現度がさらに高くなる。

(C)石森プロ･東映