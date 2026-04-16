「辞めると思ってないから……」お笑いタレントの明石家さんまが、モーニング娘。'26・牧野真莉愛の卒業をめぐる“勘違い”エピソードを明かした――。

明石家さんま

「“連絡しろ”って言われて、牧野も困りよってん」と同情

9日、牧野は、グループとハロー!プロジェクトを卒業することを発表。11日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「牧野の連絡先なんか、知らないんです」と前置きしながら、「日ハムの木田に、(卒業について)言ったらしい。ほんなら、木田が、“さんまさんに言わなきゃダメだぞ”って。いや、俺に言わなくていいんですよ。俺、関係ないから。連絡先も知らない間柄やから。ここで会うだけで、連絡先ももちろん知らないし」とつぶやいた。

さらに、「今度は、元ABCの藤田プロデューサーから、“牧野さんが、さんまさんの連絡先を教えてほしい”って」と吐露。卒業発表前だったため、ワケがわからず、「なんやろ? 急にって。“好きです”とか言われんのかな? と思ってドキドキした(笑)。辞めると思ってないから。なんで急に牧野? どういうことや? と思って」とジョーク交じりに回想。「何の用やろ? と思って」と胸中を打ち明けた。

実は、以前にも、同様の“勘違い”をしており、「人生ほとんど勘違いよ。長澤も綾瀬も勘違いしてたから。相手に迷惑かけたけど」と自嘲したさんま。実際に、牧野から連絡があり、「“すみません、お話が……”って。なんか知らんけど、ドキドキして」とぶっちゃけつつ、「“連絡しろ”って言われて、牧野も困りよってん」と同情。牧野から卒業の報告を受けるも、「(発表まで)1日空白あるから。俺が世間でしゃべるかもわからへんのに。なんでそんなリスクを負って、俺に連絡すんねやと思って。1日黙っててんけども」と苦笑いで振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。