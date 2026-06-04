協和産業と、全国にパチンコホールを展開するマルハンの西日本カンパニーは、2026年6月5日から大阪・新世界エリアのさらなる活性化と夜間観光の促進を目指し、マルハン西日本カンパニーが運営する「マルハン新世界店」(大阪市浪速区)にて、日本初となる常設の都市型広告ドローンショープロジェクト「SKY BILLBOARD PROJECT」を始動する。

本プロジェクトは、大阪を代表する観光地・新世界の夜空を舞台に、地域住民はもちろん、国内外から大阪を訪れる観光客に向けて、新世界ならではの夜の新体験を提供し、大阪のナイトタイムエコノミーの活性化に貢献していく。

都市観光地において継続的に実施される「常設型」の新しい都市体験コンテンツとして展開される点が最大の特徴となっている。

■夜空を活用した、新しい広告・観光PRメディア

ドローンショーは、夜空を巨大な表現空間へと変える次世代型メディア。企業ブランド訴求、商品プロモーション、自治体観光PR、地域文化発信など、多様なメッセージを、国内外から高い認知を誇るロケーションとの掛け合わせにより、リアル観覧とSNS波及を両立した、新たな都市広告モデルとして展開していくとしている。

「SKY BILLBOARD PROJECT」実施概要

開催場所：マルハン新世界店 屋上

観覧場所：新世界エリア(※マルハン新世界店舗、駐車場屋上は立入禁止)

実施期間：2026年6月5日より1年間、毎週金曜日(※日程は変更となる場合がある)

ショー内容：300機のドローンによる約15分間のLEDライトアニメーションショー

演出の見どころ：新世界の夜空を舞台に、ダイナミックな光の演出を展開。毎月変わるアニメーションが夜空に鮮やかに描き出される。

※2026年5月時点、公開情報をもとにした同社調べ。都市観光地における継続常設運用ドローンショーとして日本初。