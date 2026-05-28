若年層から絶大な支持を受けるハナハナ専業芸人・もり田がプロデュースする、新たなプロジェクトとして、『ガチセン〜本気選抜スロッターオーディション』が始動した。

本プロジェクトのコンセプトは、単なるタレント発掘ではなく、パチスロの「知識」と「エンターテインメント性」を兼ね備えた“期待値ある逸材”の獲得。

「まだ眠っている“本物”を探したい」

もり田本人が語る通り、技術・知識・発信力のすべてにおいて妥協を許さない、もり田とアツい志を持つ、パチスロ愛に溢れたメンバーが募集される。

オーディションの全貌は、YouTubeおよび、Xにて完全公開。書類審査・面接、そして収録審査の荒波を経て、9月末にガチセンメンバーが決定する。

パチスロ業界に新風を巻き起こすのは誰か？熱き「ガチセン」サバイバルに注目したい。

■もり田PRESENTS「ガチセン〜スロッター本気選抜オーディション」

エントリー期間：2026年5月22日(金)〜6月11日(木)23:59

【募集要項】：

①パチスロで誰にも負けないというこだわりのある方

②もり田と一緒に「新しいパチスロエンタメ」を作りたい方

③18歳以上男女(※高校生不可)

④動画出演・演者活動可能な方

⑤予定しているオーディション・収録に参加可能な方

合格特典：もり田との実践特番出演、副賞・金一封

主催：KYORAKU吉本 ホールディングス

■もり田PRESENTS「ガチセン〜本気選抜スロッターオーディション」選考フロー

START：ガチセンにエントリー …… 6月11日(木)23:59まで

STEP1：書類審査 …… ※6月14日までに通過者に連絡

STEP2：1次面接 …… 東京会場：6月20日(土)・大阪会場：6月21日(日)

STEP3：課題提出 …… 7月1日(水)〜7月15日(水)

STEP4：個人収録 …… 7月26日(日)〜8月8日(土)の期間内に収録

STEP5：合宿収録 …… 8月22日(土)〜8月23日(日)

STEP6：結果発表生配信 …… 9月30日(水)

各詳細はオーディション特設サイトにて。