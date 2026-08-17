BE:FIRST、新アルバム『BE:4U』をデビュー5周年日にリリース

BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、デビュー5周年を迎える2026年11月3日（火）に、4枚目のアルバム『BE:4U』をリリースすることが決定した。

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今作は約2年ぶりのオリジナルアルバムで、「BE:FIRST ALL DAY」、「Rondo」、「街灯」、「Missing」、「Why, Why」といった各音楽チャートを席巻した楽曲はもちろん、サントリー生ビールのタイアップソングとして話題を呼んでいる、SOTA、MANATO、JUNON、LEOによる「H.A.R.E.」、JUNONが出演する10月30日(金)公開の映画『RYUJI 竜二』主題歌として書き下ろされた「Its not a bad life」、代表曲「Mainstream」を新たにレコーディングし直した「Mainstream (2026 ver.)」、その他ユニット曲を含めた新曲と合わせて全13曲が収録される。

LIVE盤には、今年3月に国内最大規模で開催されたアコースティックライブ「MTV Unplugged: BE:FIRST」のDVD／Blu-rayとライブ音源CDが収録。MV盤には、新曲のMusic Video、Behind The Scenes映像、「街灯」、「BE:FIRST ALL DAY」、「Missing」のMusic Video、「Rondo」のSpecial Dance Performance映像とBehind The Scenes映像、2025年に公開された「夢中」、「I Want You Back」の『THE FIRST TAKE』の映像が収録される。BMSG MUSIC SHOP盤には、LIVE盤、MV盤の収録内容に加え、『BE:4U』ジャケット写真撮影、「MTV Unplugged: BE:FIRST」のBehind The Scenes、さらに、収録楽曲の制作を追ったドキュメンタリー映像も収録予定となっている。

BE:FIRSTは、今年9月から世界4都市を回るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』、2027年1月からはデビュー5周年を記念したドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』の開催を控えている。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

4th Album『BE:4U』

2026年11月3日(火)発売

特設サイト：https://befirst-sp.com/BE4U/

ご予約はこちら：https://befirst.lnk.to/BE4U

CD収録内容（全品番共通）

・BE:FIRST ALL DAY

・Rondo

・街灯 ＜ファミリーマートクリスマスタイアップソング＞

・Missing

・Why, Why

・Its not a bad life ＜映画『RYUJI 竜二』主題歌＞

・H.A.R.E. (SOTA・MANATO・JUNON・LEO) ＜サントリー生ビール タイアップソング＞

・Mainstream (2026 ver.)

その他、ユニット曲を含む全13曲収録

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/