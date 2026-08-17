LE SSERAFIM、サマソニ初舞台で証明したライブの強度　生バンドと全14曲で生んだ熱狂

LE SSERAFIMが、8月14日～16日まで開催された日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、8月14日に大阪・万博記念公園（AIR STAGE）、8月16日に千葉・ZOZOマリンスタジアム（MARINE STAGE）でステージを披露した。LE SSERAFIMは、今年開催された『SUMMER SONIC 2026』において、K-POPアーティストの中で唯一、大阪・東京両会場でメインステージに出演するなど、初出演にも関わらず圧倒的な存在感を誇った。

【ライブ写真】

LE SSERAFIMは、両日ともに出演直前には雨に見舞われながらも、観客で埋め尽くされた満員の会場で圧巻のステージを披露した。5人のメンバーは、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」で16人のダンサーとともにステージに登場すると、「Creatures」「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」と3曲続けて披露し、オープニングから大規模なパフォーマンスで会場に集まった音楽ファンを魅了した。メンバーたちは、「わたしたちLE SSERAFIMにとって『SUMMER SONIC』のステージは今回が初めてです！このステージに立てて本当に光栄です！ありがとうございます！」と笑顔で挨拶し、『SUMMER SONIC』初出演に対する喜びの想いと感謝を伝えた。

©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

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観客との交流を楽しんだ後、生バンドを迎え、『SUMMER SONIC』のために特別に用意したという「HOT」「Perfect Night」に編曲を加えたステージを披露し、フェスティバルらしい雰囲気を高めた。その後も、「EASY」「1-800-hot-n-fun」「Saki (feat. Aliyah's Interlude)」など、グローバルヒット曲から最新アルバムの収録曲まで、多彩なパフォーマンスを休むことなく披露し、会場をさらに熱く盛り上げた。そして、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のステージでは、世界中で話題を呼んだパフォーマンスに大歓声が巻き起こり、会場のボルテージは最高潮に。「Irony」のダイナミックなステージを繰り広げた後、メンバーたちが「次のステージはみんなでひとつになって楽しみましょう！」と呼びかけると、「CRAZY」のステージでは、観客たちが5人のメンバーとともに踊って合唱した。自由にタオルを振ったり手をあげたりして、音楽に身を任せながら会場全体がひとつになってステージを楽しむ様子が印象的だった。

「SPAGHETTI (Member ver.)」のパフォーマンスを終えると、「皆さんの熱気が本当にすごいです！わたしたちも最後まで思い切りステージを楽しめました」と充実感にあふれた表情をみせ、「ANTIFRAGILE」「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」などメガヒット曲を連続で披露し、最後まで熱く会場を盛り上げた。

©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

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約60分間にわたり全14曲のステージを披露したLE SSERAFIMは、「初めての『SUMMER SONIC』でしたが、皆さんと一緒にこのステージを作ることができて本当に嬉しかったです！忘れられない大切な思い出になりました」と胸いっぱいの想いを伝えながらステージを終えた。SNS上では、LE SSERAFIMの熱いパフォーマンスが大きな話題を呼んでいる。会場で実際にパフォーマンスを楽しんだ音楽ファンたちは、5人のメンバーのステージについて、「生バンドの演奏でライブならではの迫力があり、期待以上だった」「LE SSERAFIMのステージは、絶対に観た方がいい」「曲とパフォーマンスが良くてしびれた」など、称賛するコメントが相次いだ。LE SSERAFIMは、毎年20万人以上の動員数を誇る『SUMMER SONIC 2026』のメインステージを席巻し、「パフォーマンス最強ガールグループ」らしいライブパフォーマンスと、ステージ上でのカリスマあふれる存在感を強く印象づけた。

『SUMMER SONIC 2026』で圧巻のパフォーマンスを繰り広げたLE SSERAFIMは、今後のグローバルな活動にも注目が集まっている。8月18日～19日に宮城(セキスイハイムスーパーアリーナ)、9月2日～3日に福岡(マリンメッセ福岡A館)にて、2度目のワールドツアー日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』を続け、その後は米国で活動を展開していく。9月13日(現地時間)に米国・カリフォルニアで開催される世界的なゲームの祭典『BlizzCon® 2026』メインステージに出演し、9月16日からは北米ツアーをスタートする。また、9月19日には、米国・ラスベガスで開催される『2026 iHeartRadio Music Festival』にK-POPガールグループとして初めて出演するなど、LE SSERAFIMの今後の活躍に期待が高まる。

▼『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN

特設サイト https://www.hybejapan-concert.com/statics/le-sserafim_pureflow