クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営する開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門は、事業拡大に伴い増床することとなり、5月7日(木)より「C&R Creative Studios御成門」にて営業を開始した。

なお、C&Rグループのクレイテックワークス、forGIFTおよびURS Gamesも同ビルに移転。このたびの増床によりゲーム開発を中心とした部門が一堂に集結した。さらなるグループ連携の強化とともに、国内外のゲーム周辺事業の拡大をめざして、プロフェッショナルとのつながりを大切にし精力的に活動していくとしている。

「C&R Creative Studios御成門」概要

■住所：

東京都港区西新橋三丁目20番1号 MSC御成門ビル

※本社住所に変更はない。

■移動する部署・グループ企業：

・クリーク･アンド･リバー社

※第一、第二、第三デジタルコンテンツ･グループ

※C&R Creative Studiosのゲーム部門に属する専門スタジオ

・クレイテックワークス

・URS Games

・forGIFT

グリーンに彩られたエントランス。一体感をイメージしたC&Rグループ4社のロゴマークでお出迎え。

新たな発想を生み出す執務室と、用途に応じて活用できる充実した会議スペース。

ドリンクバーやダーツ、プロフェッショナルのためのイベントを楽しめるエリア「Community hub」を開設。ゲーム業界や周辺領域の人と人との繋がりを大切にし、プロフェッショナル同士が気軽に集う場にしたいとの想いで設置。

C&R Creative Studios御成門の各スタジオ紹介

【C&R Creative Studiosとは】

ゲーム・映像・CG・Web・アニメ・広告・漫画・小説・建築・ファッション・XRなどの制作開発チームを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」。社員を中心としたクリエイターは約2,000名で、日本最大級の規模を誇る開発スタジオ。日本はもちろん、海外市場も見据えた体制を築いており、進化を続けている。今後も日本から世界を席巻するようなコンテンツ開発や新サービスの提供を行い、世界中の優秀なプロフェッショナルのネットワークを構築し、多くの企業の価値向上を実現させていく。

【1】ゲーム開発「Game Foundry Studio(ゲーム ファウンドリー スタジオ)」

◎主な専門分野：ゲーム企画開発、運営、移植、パブリッシング

従来あった企画のFlagShip Planner Studio、開発・運用のVOLCANO GAME STUDIO、エンジニアリングのOX ENGINEER STUDIO、大阪のSYNAPSE STUDIO、C&R社 RPO STUDIOの5つが合流。コンシューマやスマートフォンゲームの企画・開発・運営を得意とし、国内外の案件に対応。テクニカルアーティストチームによるツール開発も強みで、ゲームの新規立ち上げにおけるコンサルティングから量産制作、運営移管まで幅広く対応可能なリソースを保有しております。国内外に向けてゲーム開発体制をさらに強化していく。

【2】アート/デザイン制作、AIアニメ制作、Web/XR制作「Planet Design Studio(プラネットデザインスタジオ)」

◎主な専門分野：イラスト、コンセプトアート、2Dアニメーション、AIアニメーション、VTuberコンテンツ、UI/UX、グフィックデザイン、Web制作、XRアプリ開発

従来の2DCG PlaNetStudioとWEB STUDIO、XR Studioが合流し、 2DCG/Web制作/XR開発に特化した制作開発スタジオです。クリエイター200名超を有する規模と豊富な実績により、安定したサービスを提供している。

【3】電子書籍・漫画/小説「MANGA LABO(漫画ラボ)」

◎主な専門分野：漫画／小説やWEBTOONの制作・配信

電子書籍・漫画の制作に対応した分業体制により高品質な作画・着彩を提供。クリエイターの得意分野を活かしながら、読者ニーズに即した作品づくりを可能にする制作スタジオで、柔軟な制作体制を整え、作家一人ひとりの創造性を最大限に引き出すことを目指している。

【4】3DCG制作「COYOTE(コヨーテ)」

◎主な専門分野：キャラモデル、背景モデル、モーション、エフェクト/VFX

旧COYOTE 3DCG STUDIOが改名、さらにVFX STUDIOが合流し、新規立ち上げにおけるコンサルティングから量産制作まで幅広く対応可能な体制を保有している。

【5】遊技機開発「Amusement Creative Studio」(通称ACS)

◎主な専門分野：遊技機(パチンコ・パチスロ)開発、PV／MV動画制作

遊技機(パチンコ･パチスロ)のソフトやハードの企画開発、キャラクターから映像コンテンツまで一貫して開発するスタジオ。東京と名古屋の2拠点で、国内遊技機メーカーやゲーム会社などの2DCG・3DCG映像やサウンド開発をはじめ、TVCMやYouTube領域での動画開発にまで進出している。

ゲーム部門の専門スタジオの実績(一例)

●Pokémon LEGENDS Z-A

販売元：任天堂

発売元：ポケモン

開発元：ゲームフリーク

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

【C&R社担当内容】

プログラムの開発・制作の一部／UI制作の一部／企画の一部／キャラクターモデルのテクスチャ制作の一部／キャラクターモーション制作の一部 / エフェクト制作の一部

●eワンパンマン2～正義執行

クライアント：ニューギン

(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部

【C&R社担当内容】

企画・設計／映像企画／映像・サウンド制作／制御 開発協力

各詳細は公式サイトにて。