BABYMETAL、サマソニ25周年で「SONIC “METAL” STAGE」を実現　『METAL FORTH』日本限定盤も発売

全米ビルボード総合アルバムチャートで日本人グループ史上初のTOP10入りを果たしたBABYMETAL。その勢いのままリリースされる日本限定盤『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』には、Major LazerやJordan Fishによるリミックス、そしてロンドン・ロサンゼルス・さいたまでのライブ音源を追加収録。8月16日に行われたSUMMER SONIC 2026 TOKYO公演のライブ写真とセットリストも到着した。

【ライブ写真を見る】

最新アルバム『METAL FORTH』が全米ビルボード総合アルバムチャートで第9位を記録し、日本人グループ史上初となるTOP10入りを果たしたBABYMETAL。その勢いをさらに加速させる中、今年25周年を迎えたSUMMER SONICでは、ソニックステージを「SONIC "METAL" STAGE – Curated by BABYMETAL」として東京・大阪それぞれ1日ずつキュレーション。これまで互いに欠かすことのできない存在として歩んできたSUMMER SONICとBABYMETALの軌跡が、ひとつのステージとして結実した。

Photo by Taku Fujii

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BABYMETALは8月5日（水）、日本限定企画盤『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』をリリース。この夏は同作を携え、LuckyFes '26、CANNONBALL外伝、そしてSUMMER SONICと、日本の夏フェスをトリとして熱く盛り上げてきた。

『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』には、昨年リリースされたアルバム『METAL FORTH』収録の10曲に加え、世界のダンス・ミュージックシーンを牽引するMajor Lazerによる「from me to u (Major Lazer Remix)」、そして同楽曲の制作にも深く関わったJordan Fishによる「from me to u (Jordan Fish Remix)」を新たに収録。さらに、日本人アーティストとして初めてステージに立ったイギリス・O2アリーナ公演、アメリカ・Intuit Dome公演、そして日本・さいたまスーパーアリーナ公演から、それぞれ1曲ずつライブ音源を収録した。全15曲に及ぶ、豪華な日本限定盤となっている。

この夏を駆け抜けたBABYMETALの勢いは、まだまだ止まらない。今後はグループ史上最大規模となる北米ツアーを敢行。その後は中南米各地を巡り、2026年の締めくくりにはメキシコでスタジアムワンマンライブを開催する予定だ。世界を舞台にさらなる進化を続けるBABYMETALから、今年も目が離せない。

SUMMER SONIC 2026 TOKYO セットリスト（8月16日）

1. BABYMETAL DEATH

2. メギツネ

3. RATATATA

4. Song 3

5. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

6. Monochrome

7. メタり!!

8. from me to u (feat. Poppy)

9. PAPAYA!!

10. ギミチョコ！！

11. ヘドバンギャー！！

12. Road of Resistance

セットリストはこちら：https://umj.lnk.to/THESETLIST_BABYMETAL

【商品概要】

タイトル：『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』【日本独自企画盤】【ロングボックス仕様】

品番：UICC-90019

収録曲数：全15曲

価格：税込6,300円

発売日：2026年8月5日（水）

▼封入特典

・ダイカットステッカー4枚セット（メンバー3枚＋ロゴ1枚）

・ポスター

・ZINE（フルカラー・ミニマガジン）

【収録楽曲】

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. METALI!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame ー白炎ー

11. from me to u (feat. Poppy - Major Lazer Remix) *

12. from me to u (feat. Poppy - Jordan Fish Remix)*

13. from me to u (feat. Poppy - live from The O2) *

14. My Queen (feat. Spiritbox - live from Intuit Dome)*

15. Algorism (live from Saitama Super Arena)*

*ボーナストラック