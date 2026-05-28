マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026』を2026年5月29日(金)から5月31日(日)までの3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」にて開催する。

そして今回、イベント期間中に販売される「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」をはじめ、脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」、光と音の脳汁空間を飾る「脳汁ギャル神社」、探索型展示「ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク」、脳汁グッズを引き当てるスマート福袋「脳汁くじ」などのコンテンツ、会場フロアマップおよびステージコンテンツタイムテーブルなど、新たに決定した情報が追加で公開された。

マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」の第６弾イベント「脳汁横丁2026」

「奉脳祭」をコンセプトに、脳汁があふれる「体験型フードフェス」を開催

マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして「脳汁横丁2026」を開催する。本プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組み。閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらうことを目的としている。

第6弾となる今回の「脳汁横丁2026」のコンセプトは、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」。光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」となる。

マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である「脳汁横丁2026」の開催を通じて、あらゆる人の「好き！」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指すとしている。

「脳汁横丁2026」オリジナルグッズ(11種)

■脳汁浴衣／39,800円(税込)

脳汁公式グッズに、ついに初の浴衣が登場。「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」を、全面にこれでもかと詰め込んだ超ド派手仕様。背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴ。さらに帯には脳汁ロゴパターンをあしらい、後ろ姿まで抜かりなし。会場で着れば、一瞬で「脳汁側の人間」になれる。脳汁音頭を踊るもよし、夏祭りやフェスに着ていくもよし。写真を撮れば、どこを切り取っても脳汁。数量限定、お早めに。

■脳汁アロハ／7,777円(税込)

この夏、脳汁アロハ解禁。「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に敷き詰めた、脳汁全開のアロハシャツ。背中にはインパクト抜群の「NOUJIRU」の文字。かなり派手。でもアロハだから不思議と着やすい。フェス、BBQ、サウナ、海、旅行、飲み会。羽織るだけでテンションが一段階バグります。サイズは M / L / XL / 2XL 展開。普通の夏服じゃ物足りないあなたへ。

■脳汁Tシャツ2026／6,000円(税込)

毎年大人気の脳汁Tシャツ、2026年版。今回はフロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆配置した、インパクト抜群のモデル。さらに両袖には「脳」「汁」の刺繍入り。シンプルに見えて、かなり手が込んでいる。一枚で着ても主役級。インナーにしても、「ただ者じゃない感」がにじみ出る仕様。脳汁横丁の記念としても、日常で脳汁を出すための脳汁服としてもおすすめの一着。

■脳汁スケートボード／29,800円(税込)

滑ってよし、飾ってよし。脳汁横丁2026の世界観をそのまま閉じ込めた、アートピース級スケートボードが登場。片面は「最後の手段」による全面グラフィック。もう片面は、ピンク一色に大胆な「脳汁」ロゴ。実際にトラックとタイヤを付けて乗ることもできるが、壁に飾るだけでもナイスな存在感。部屋に置くだけで、脳汁空間になる。数量限定。迷ってる間に消えているタイプのアイテム。

■脳汁サンダル2026／3,333円(税込)

毎回完売する人気シリーズ、脳汁サンダルの2026版。今回はこれまでの白ベースから一転、黒ベース × 脳汁宇宙ビジュアルで登場。両足には、それぞれ大胆に「脳」「汁」の二文字。歩くだけで脳汁。サウナ帰り、コンビニ、フェス、ベランダ、深夜徘徊。どんな日常も少しだけ脳汁仕様になる。一度履くと、気づけばこればかり履いている中毒性あり。

■脳汁アクキー2026／777円(税込)

今年の脳汁アクキーは、プリズム加工入り。角度によってキラキラ光る、リッチ＆かわいい仕上がり。レインボー脳くんver. と、脳汁ロゴver. の2種類展開。バッグや鍵につけるだけで、日常にほんのり脳汁が漏れ出す。小さいのに存在感はかなり強め。価格もかわいいので、つい両方ほしくなるやつ。

■脳汁アクスタ／1,111円(税込)

脳汁公式グッズ初のアクリルスタンドが登場。机や棚に置くだけで、自分の空間が脳汁横丁化する。レインボー脳くんver. と、宇宙に広がる脳汁ワールドver. の2種類。どちらも「最後の手段」の世界観を立体的に楽しめる仕様。デスクに置けば仕事中の脳汁補給に。祭りの思い出として飾れば、いつでも奉脳祭に帰ってこられる。

■脳汁御守り／999円(税込)

今年のテーマ「奉脳祭」に合わせ、脳汁御守りが誕生。鉄板人気の「確変祈願」に加え、攻めすぎて二度見不可避な「脳内麻薬」ver. もラインナップ。黒ベースの荘厳仕様と、カラフル全開仕様から選べる。バッグにつけるもよし。財布に忍ばせるもよし。ライブ、仕事、恋愛、ギャンブル、締切前など、「ここぞ」の瞬間にぜひ。持っているだけで、なんだか運気が爆上がりしそうな御守り。

■脳汁ワッペン2026／1,111円(税込)

密かな人気を誇る、脳汁ワッペンの2026版。脳汁ロゴ、脳くん、カンパインズの3デザインをラインナップ。刺繍ならではの立体感と、絶妙なゆるさがクセになる。Tシャツ、バッグ、帽子、サウナハット、作業着などに貼れば、即・脳汁仕様。自分だけのカスタムを楽しめる。「普通の持ち物」を、「ちょっとヤバい持ち物」に変えたい人へ。

■脳汁ステッカー2026／777円(税込)

かわいくて、ちょっと狂ってる。脳汁ステッカー2026、4枚セット。脳汁ロゴ、脳くん、レインボーチーギューなど、人気デザインをホログラム仕様で。さらに、ネオンカラーのとろける脳汁ロゴなど、見るからに脳汁。スマホ、PC、キャリーケース、冷蔵庫、スケボー、給料日前の財布にも。どこに貼っても、「脳汁横丁の残り香」を持ち歩ける。

■脳汁ポスター2026／999円(税込)

脳汁横丁2026の世界観をそのまま持ち帰れる、B2サイズポスター。「最後の手段」による圧巻のアートワークを、大判サイズで堪能できる。眺めるたびに、あの脳汁空間が蘇る一枚。部屋に飾れば、自宅が少しだけ脳汁宇宙化。オフィスに貼れば、「この人なんかヤバいな」が演出できる。脳汁横丁2026の記念として、ぜひ壁へ。

「脳汁横丁2026」追加コンテンツ紹介

■脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」

脳汁イベントでは恒例となっている、脳みそを模した巨大バルーン。ピンク色に輝く象徴的なオブジェが、会場入り口で「奉脳祭」を訪れるすべてのゲストを出迎える。脳みそバルーンの下に掲げられた「脳汁横丁2026」のキービジュアルと、両サイドには気になるコピーが書かれた垂れ幕を設置。脳汁の世界観を入り口で表現しながら、来場記念のフォトスポットとしても楽しめる。

■光と音の脳汁空間の中央を飾る「脳汁ギャル神社」

屋内空間の中央に鎮座するのは、鮮やかなピンク色の鳥居が目を引く「脳汁ギャル神社」。インパクト大のこのモニュメントは、「脳汁屋台」に参加しているCGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれた。鳥居の先には、光り輝く脳汁が噴出する「脳汁噴水」、そして、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」と、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」を設置予定。光に包まれた脳汁空間での奉脳体験を楽しめる。

■探索型展示「ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク」

脳汁イベントを推進する「ヲトナ基地研究所」。そこで働く、とある研究員のデスクを再現した探索型展示。デスクの上には走り書きされたメモや、差出人不明の謎のメッセージ、膨大な年月をかけてまとめられた研究資料などが置かれ、研究員の日常を擬似体験できる。探索型展示を通じて、ヲトナ基地プロジェクトの理念や、マルハン東日本カンパニーが目指す未来に、自然な形で触れることができ、さらにその先にある計画の全貌も明らかにすることができる。

■脳汁グッズを引き当てるスマート福袋「脳汁くじ」

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンの新サービス「スマート福袋」。その技術を活用し、脳汁横丁2026限定の「脳汁くじ」が展開される。商品は、会場の熱狂を閉じ込めた「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」。S賞の超レアアイテム「脳汁ネオン」(非売品)をはじめ、以下、A賞に「脳汁スケートボード」、B賞に「脳汁浴衣」、C賞に「脳汁アロハ」、P賞に「脳汁トレーディングカード」といったイベント限定アイテムに加え、Amazonギフト券最大10万円分が当たるなど豪華商品が多数取り揃えられる。参加料は1回777円(税込)。商品総額は2,558,910円(税込)になる。オンラインくじの場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能となっており、お得に遊び続けられる構造になっている(現金化時の換金額は、参加料よりも安くなる)。

会場フロアマップおよびステージコンテンツタイムテーブル

【脳汁横丁2026】開催概要

タイトル：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」

開催日程：2026年5月29日(金)〜5月31日(日)

営業時間：11:00〜20:00

開催場所：ベルサール秋葉原

主な実施内容(予定)：

・クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」

・ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

・アーティストやDJのライブ、参加型企画が楽しめる「提灯マッピングステージ」

・光と音に包まれた脳汁感あふれる「脳汁祝祭空間」

・謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツ など

入場料：無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

当日の来場者数を予測する目的で、参加予定者にはLINE公式アカウントより事前登録が求められる。登録はあくまで来場者数の把握を目的としたものとなっている。

主催：マルハン 東日本カンパニー

企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

『脳汁横丁2026』の詳細は公式サイトにて。