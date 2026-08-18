ジョルジャ・スミス、別れを優しく告げるシングル「I Lied, You Lied」MV公開

英国R&Bシーンのトップに君臨し、最前線を闊歩するジョルジャ・スミス（Jorja Smith)がニューシングル「I Lied, You Lied」をリリース。また、同曲を含むニューアルバム『What Are The Odds』を、8月21日（金）にFAMMからリリースすることを発表した。

新曲「I Lied, You Lied」でジョルジャは、恋愛感情、不誠実さ、そして精神的な疲弊との間で揺れ動く関係を冷静に見つめ、いつもの悪循環の繰り返しがもはや不可能であることを自覚する瞬間を捉えている。一貫性のない言動や相手を支配しようとする駆け引きに弄ばれる関係性を描き、彼女はその力関係の本質を見抜き、そこから去ることで不満を確信へと変えていく。強さと脆さを絶妙なバランスで捉えた歌詞が、相手を深く思いやりつつも、その感情だけではもはや十分でないことを悟る、そんな矛盾した心情を映し出している。

同曲はロンドンの著名プロデューサーであるP2J（ビヨンセ、ストームジー）、サックス奏者のマルコ・ベルナルディスが共同でプロデュース。エレクトロニックによるプログラミング、ピアノ、サックスの洗練された控えめなプロダクションが、ジョルジャの歌声とストーリーテリングをしっかりと中央で際立たせる。

8月21日（金）にリリースされるニューアルバム『What Are The Odds』は、彼女にとって自信に満ちた新章の幕開け。UKガラージ、グライム、2ステップ、UKファンキー、ハウスなどを取り入れ、彼女の音楽の核となる親密さや誠実さをしっかりと留めつつも、そのサウンドスケープを大きく広げている。P2Jと共に直感に従い、自主的に制作された本作。ジョルジャ自身のペースを大切にし、音楽制作の喜びを再発見し、妥協することなく前進する姿が捉えられている。

このニューアルバム『What Are The Odds』のリリースに先駆けて、ジョルジャは7月31日から8月10日にかけてハリー・スタイルズのツアー”Together, Together”に参加。メキシコシティでの全6回の公演にスペシャルゲストとして出演した。

またアルバムがリリースされる8月21日には、ロンドンのヴィクトリア・パークで開催される”オール・ポインツ・イースト”に出演し、テムズと共に共同ヘッドライナーを務める。このイベントは、ジョルジャとFAMMが”オール・ポインツ・イースト”と協力して出演者をキュレート。Nia Archives、kwn、Ayra Starr、Odeal、Westside Gunn、Uncle Waffles、DJ EZ、Maverick Sabre、Katy Bといったアーティストたちが出演し、Elmiene and The Sunday Service Choirによるスペシャルパフォーマンスも予定されている。

彼女の唯一無二の歌声を世に知らしめるきっかけとなったシングル「Blue Lights」のリリースから、今年はちょうど10年目。春先には『Saturday Night Live UK』初回シーズンに出演し、リズ・アーメッド主演のプライム・ビデオシリーズ『ベイト』のサウンドトラックに「Price Of It All」を提供。そして、このアルバム『What Are The Odds』がこの記念すべき一年のハイライトとなり、ジョルジャのキャリアを更に前へと押し進める。

＜リリース情報＞

Jorja Smith

ニューシングル「I Lied, You Lied」

配信中

https://famm.orcd.co/ilyl

Jorja Smith

ニューアルバム『What Are The Odds』

2026年8月21日リリース

https://famm.orcd.co/whataretheodds