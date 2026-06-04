「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」。小島瑠璃子が、2歳の息子にまつわる不思議なエピソードを明かした。ある食べ物の話題をきっかけに突然語り出した内容に、スタジオからは驚きの声が上がった。

  • 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

    『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

2歳の息子は「秋田のおじさんでした」

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#5が2日に配信。「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事の変化、不老不死の可能性などについて、都市伝説的視点から徹底考察。盛山晋太郎(見取り図)、Toi Toi Toi・星野ティナ、小島瑠璃子らゲスト陣も、AIにまつわる疑問や実体験を語った。

2040年に“不老不死”が実現する可能性についての話題では、AIエンジニアで参議院議員の安野貴博氏が、「人間の意識をデジタルにアップロードできれば、身体そのものにこだわる必要はなくなる」と説明。これを受け、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「人間の思い出も一種のデータ」とした上で、「“生まれ変わり”と言われる現象も、別の人の記憶をダウンロードしているだけかもしれない」と持論を展開する。

すると小島は、2歳の息子について「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」と切り出し、「きりたんぽの話題を出したら、突然きりたんぽの作り方を説明し始めた」と告白。小島自身は作り方を知らなかったといい、一同は「えぇぇ!?」と驚きの声を上げる。

さらに小島は、「元々おじさんっぽい感性があるなと思っていたら、秋田のおじさんでした」と笑いながら語り、スタジオは爆笑。Naokimanが「三上さん、それ取材しないと!」と前のめりに返すと、三上氏からは「3～5歳になると記憶が消えてしまうと言われているので、今のうちに記録しておいたほうがいい」と助言も飛び出し、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。

【編集部MEMO】
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。

小島瑠璃子、2歳の息子にまつわる不思議体験「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」「突然…」　共演者たちから驚きの声「えぇぇ!?」　『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』
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