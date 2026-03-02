小島瑠璃子、心身共にしんどい時間で救いになったモノとは

「この1年、心身共にしんどい時間が長かった」——。小島瑠璃子が明かしたのは、再出発までの日々だった。そんな時間の中で「お茶に救われた」と語り、2歳の息子と歩む現在を見せた。

フィリピン料理店の開業を目指すワケ

2月26日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2では、昨年10月に個人事務所を設立し、2年半ぶりに芸能活動を再開した小島瑠璃子の“人生再スタート”にも密着。

今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この1年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど……お茶にすごく救われたと思った」と、新事業への決意を語った。

さらに、テレビ初出演となる小島の2歳の息子との日常にも密着。小島は現在千葉で実家暮らしをしていることを明かし、「両親が(保育園の)送り迎えをしてくれて。家族総出で子育てを一緒にしてくれている」と、家族のサポートに支えられている現状を説明する。

また、2025年2月の出来事にも触れ、「夫が亡くなってからすぐ動き出せているのは、この子がいるからですね」と率直な思いを吐露。息子について「ちっちゃい時の私に似てる」「アルバムを見たらそっくりでした」と語り、公園で過ごす息子との時間に、しみじみと「幸せですね」と笑顔を見せた。

小島は自身について、「元来めちゃくちゃ怠け者で、できるだけ楽をして生きていきたい」と語りつつも、「達成したい事、やりたい事はある」と分析。「立ち直るきっかけを探していた」という小島の挑戦の続きは、次週配信で描かれるという。