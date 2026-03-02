「この1年、心身共にしんどい時間が長かった」——。小島瑠璃子が明かしたのは、再出発までの日々だった。そんな時間の中で「お茶に救われた」と語り、2歳の息子と歩む現在を見せた。

  • 『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

フィリピン料理店の開業を目指すワケ

2月26日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2では、昨年10月に個人事務所を設立し、2年半ぶりに芸能活動を再開した小島瑠璃子の“人生再スタート”にも密着。

今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この1年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど……お茶にすごく救われたと思った」と、新事業への決意を語った。

さらに、テレビ初出演となる小島の2歳の息子との日常にも密着。小島は現在千葉で実家暮らしをしていることを明かし、「両親が(保育園の)送り迎えをしてくれて。家族総出で子育てを一緒にしてくれている」と、家族のサポートに支えられている現状を説明する。

また、2025年2月の出来事にも触れ、「夫が亡くなってからすぐ動き出せているのは、この子がいるからですね」と率直な思いを吐露。息子について「ちっちゃい時の私に似てる」「アルバムを見たらそっくりでした」と語り、公園で過ごす息子との時間に、しみじみと「幸せですね」と笑顔を見せた。

小島は自身について、「元来めちゃくちゃ怠け者で、できるだけ楽をして生きていきたい」と語りつつも、「達成したい事、やりたい事はある」と分析。「立ち直るきっかけを探していた」という小島の挑戦の続きは、次週配信で描かれるという。

【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、この番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃子と、平成ノブシコブシの吉村崇が務める。

小島瑠璃子、心身共にしんどい時間で救いになったモノとは
フィリピン料理店の開業を目指すゆきぽよ　飲食コンサルタントが突きつけた現実に弱音「芸能界より厳しいかもしれないですね…」
キス連発の戦略をとった結果…
濃厚なキス→濃厚なキス　美女2人への連続キスで大胆な駆け引き　『ラブパワーキングダム2』第3話
峯岸みなみの握手会に参加　列が全然進まなくて「どうしたんだろう?」と思っていると…
息子が初めて武道館の舞台に　伊藤千晃、親になって初めて気づいた感慨深い思い
森香澄、“飲み仲間”はあの女優「家でご飯を食べながら飲む」　話の内容は…
汚して施設に迷惑がかからないように…「過去にやらかした事とかあります?」と聞かれた森香澄が振り返った大学時代の思い出
客に衝撃の失言「汗が止まらないです」「あの…」　まさかの異常事態に「ノーカットで見せてよ!」の声　『愛のハイエナ season5』
14歳で高額納税者となった加護亜依、思いが詰まった“超高級バック”を査定　『資産、全部売ってみた』
音が漏れてしまうほどの濃密なキスに騒然「うわうわ長い長い…」　『ラブパワーキングダム2』第3話
大企業の会議にギャルを送り込み…依頼の大半が大手企業、これまでに約120社の実績
関連画像をもっと見る