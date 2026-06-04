「もう無茶苦茶(笑)」お笑いタレント・明石家さんまが、長年親交のある俳優・浅田美代子のエピソードを明かした――。

明石家さんま

「一番すごいのは、ポジティブという言葉を…」

5月30日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、関根勤が公開したYouTube動画の話題に。関根は、「さんまさんと浅田美代子さんに結婚してほしかった」「2人の遺伝子を入れたら、すごい強い子になる」と発言していたが、さんまは、「体が強いだけや(笑)!」と返しながら、「美代子さんと結婚して暮らすと、“1年目は面白いけど、2年目から頭がおかしくなる”って。前の旦那さんがおっしゃってた」と浅田の元夫でシンガーソングライター・吉田拓郎の発言をぶっちゃけた。

続けて、「確かにそうだろうと思います。全部間違う日があんねんで? 1行も合わない日があんねん」と苦笑したさんま。浅田とは、長年にわたって公私ともに交友関係を続けてきたが、「一番すごいのは、ポジティブという言葉を、ずっとネガティブって使ってはんねんで? “これからはネガティブに生きていかなきゃ!”って」と打ち明け、「みんなが、“それポジティブじゃないですか……?”って言うたら、“意味が通じてるんだからいいわよ!”ってものすごい怒っちゃうの」とぶっ飛んだエピソードを振り返った。

また、「一番の衝撃は、お香典を突き返されたときですね。“何でも金で解決しようとして!”って言うて」と明かし、「パニくってんだよ、俺。“えっ? お通夜の日ってお香典ちゃうん?”と思って。頭の中がグルグルグルグル回った。だって、お香典を投げ返されてんで?」とパニックに陥ったことも。「もう無茶苦茶。加藤紀子を“あけみちゃん”と呼んだり。“その日はあけみちゃんだったのよ”とか、言い訳もすごいねん」と話しながら、「なんかわからんでもないような気がしてしまう。納得しちゃう」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。