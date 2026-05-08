「グッズを世界で1番持ってると思う」お笑いタレントの明石家さんまが、大好きなキャラクターへの“愛”を語った――。

明石家さんま

「車業界の人たちも、すごい! これはかわいい! って」

以前より、ワーナー・ブラザースのキャラクター、ワイリー・コヨーテの大ファンを公言しているさんま。2日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、一度“お蔵入り”となった『Coyote vs. Acme(コヨーテvsアクメ)』が米国公開されると知り、「ええっ!」と歓喜。また、ワイリー・コヨーテを検索すると、予測変換に“さんま”が表示されると聞かされ、「確かに、ワイリー・コヨーテを日本の人に広めたっていうのは、私の力はちょっとある」とうれしそうに自負した。

また、ヴィンテージのアメリカ車を所有しているさんまは、「後ろに、ワイリー・コヨーテが落下傘で降りてくるシールを貼ってるんですけど。そのシールだけで、なんと80万円」と明かすと、共演陣は、「ええっ～!」とビックリ。「1枚ずつ下の色から貼っていって、重ねて1枚の絵にするんです」と熱弁し、「あれは(80万円)するとしても当然。技術もすごいし、今でもきれいやし。それを貼って、街を走ってたんです」「車業界の人たちも、すごい! これはかわいい! って。みんなが真似してくれた」と自慢げに語った。

また、同作が日本で公開された場合の“宣伝部長”を勧められ、「もしワーナーさんから、お話がくればの話ですけども……」と恐縮しながら返したさんま。「ファンからも散々、ワイリー・コヨーテグッズをいただいて。多分、世界で1番持ってるって、自分でもそう思うな。俺がいっぱい買ってきて、そこにプラスでファンが、シールだキーホルダーだなんだと探しよるから。ありがたいファンや」と感謝しつつ、「(公開されたら)俺の持ってるワイリー・コヨーテ、全部見せようかな」とワクワクしていた。