5月に活動を終了する嵐のメンバーが出演したドラマを集めたTVerの特集「ARASHI Collection」Part2が、25日にスタートした。

同特集は、「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する企画。2026年5月に活動を終了する嵐の歩みを振り返るもので、5人が出演したドラマを無料配信する。

Part2では、大野智出演の『歌のおにいさん』、櫻井翔出演の『謎解きはディナーのあとで』、相葉雅紀出演の『ラストホープ』、二宮和也出演の『少しは、恩返しができたかな』、松本潤出演の『きみはペット』など、全14作品をラインナップ。このうち7作品はTVer初配信となる。

大野の出演作は、『魔王』(TBSテレビ／2008年)※初配信、『歌のおにいさん』(テレビ朝日／2009年)※初配信、『鍵のかかった部屋』(フジテレビ／2012年)、『世界一難しい恋』(日本テレビ／2016年)※初配信。

櫻井の出演作は、『謎解きはディナーのあとで』(フジテレビ／2011年)。相葉の出演作は、『ラストホープ』(フジテレビ／2013年)、『僕とシッポと神楽坂』(テレビ朝日／2018年)、『今日からヒットマン』(テレビ朝日／2023年)が配信される。

二宮の出演作は、『少しは、恩返しができたかな』(TBSテレビ／2006年)※初配信、『マラソン』(TBSテレビ／2007年)、『DOOR TO DOOR ～僕は脳性まひのトップセールスマン～』(TBSテレビ／2009年)※初配信。

松本の出演作は、『きみはペット』(TBSテレビ／2003年)※初配信、『花より男子2(リターンズ)』(TBSテレビ／2007年)、『バンビ～ノ!』(日本テレビ／2007年)※初配信となっている。

デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた嵐。TVerでは、5人が出演した数々の物語を通して、それぞれの思い出を振り返る機会となりそうだ。