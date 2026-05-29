5月31日をもってグループとしての活動を終了する国民的アイドルグループ「嵐」。メンバー個々での今後の歩みにも大きな注目が集まる中、これまでのテレビCMでは一体どのような活躍を見せていたのかを、視聴データを独自に取得・分析するREVISIOのアテンションデータで振り返る。

今回は、CMクリエイティブを評価するREVISIOの独自指標「Cスコア」(※)を基に、メンバーごとにどのCMが視聴者の視線をくぎづけにしたのか、ランキング形式(※)で詳しくひも解いていく。

(※)「Cスコア」…放送枠の平均的なCMの視られ方に対して、どれくらいよく視られたかを評価する相対指標。時間帯や放送局の影響を極力排除して、クリエイティブの横比較ができる。

(※)「アテンションランキング」…地上波関東キー局で放送されたテレビCMを対象に、クリエイティブの評価指標「Cスコア(クリエイティブスコア)」を基に作成。Cスコアが高いほど、アテンション(＝注視)を獲得していた(視聴者の目線を画面にくぎづけにしていた)CMであることがわかる。

出演本数1位は二宮和也

まずは、2020年10月から約5年半の間で、各メンバーがどれだけのテレビCMに出演したのか、総本数を比較してみる。

1位：二宮和也（94本）

2位：櫻井 翔（62本）

3位：相葉雅紀（46本）

4位：松本 潤（18本）

5位：大野 智（ 3本）



圧倒的な出演本数で1位に輝いたのは二宮和也(94本)。二宮のCM出演業種を調べてみると、飲料、酒類、外食、通信、金融、日用品など約17業種(※REVISIOのデータ上業種の設定がない企業は除く)で起用されている。映画やドラマへの出演に加え、親しみやすいキャラクターからバラエティ番組でも活躍している二宮は、多数の企業の顔として起用されていることが分かる。

続く2位の櫻井翔(62本)、3位の相葉雅紀さん(46本)も非常に多くの本数に出演しており、嵐のメンバーはグループとしての活動休止中も高い露出を維持している。

二宮和也：酒場の大将にVTuber…多様な役柄をこなし視聴者をくぎづけに

ここからは、各メンバーごとに、出演CMにおけるCスコア上位CMを紹介する。視聴者が思わず画面に見入ってしまったCMは一体何だったのか。

嵐のメンバーの中で、最も多くのCMに出演している二宮。本数だけでなく、上位のCMは非常に高いCスコアを叩き出しており、視聴者を画面にくぎづけにするパワーも抜群だ。コミカルなキャラクターから、誠実でシリアスな役柄まで演じ分ける高い演技力とバラエティ番組やYouTube(『よにのちゃんねる』)などで見せる誰とでもフラットに接するコミュニケーション能力は、CMにおいても大きな武器になっているのだろう。

CM出演本数94本のうち、Cスコアトップ10を確認してみると、金融・日用品・酒類・通信・ゲームアプリと起用業種は様々あることがわかる。

さらに各CMで演じるキャラクターも多種多様。今年放送されたCMで、「酒場の大将」を演じたサントリー「こだわり酒場『あの大将の酒場』篇15秒」を、REVISIOのAIクリエイティブレビューで作成したレポートで振り返ってみる。

レポート内の「Cスコア時系列」は、1秒ごとのCスコア推移を波形で表している。Cスコアの平均値は100であることを踏まえると、本CMは15秒の中で一度も100を下回ることなく、常に平均よりも高く視聴者に注視されていたCMであることがわかる。

実はCMの冒頭、二宮は後ろ姿で誰だかわからない。しかし4秒目付近で二宮の顔が映し出されると、Cスコアは上昇。二宮のタレントパワーが視聴者の視線を惹きつけたということだろう。