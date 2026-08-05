PUFFYが30年一緒にいられる理由とは？「毎日会っても飽きない」変わらぬ関係性を語る

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、デビュー30周年を迎えたPUFFYの大貫亜美さん、吉村由美さんがゲストとして登場。ユニット結成の秘話や30年間変わらない関係性、それぞれの役割分担について伺いました。今年デビュー30周年を迎えたPUFFY。きゃりーは「ずっと大好きで、楽曲もミュージックビデオもたくさん聴いてきた」「ゆっくりお話しするのは初めてなので楽しみ」と笑顔で迎えました。デビュー前の出会いについて、大貫さんは「もともとはソロ同士だった」と振り返ります。事務所で知り合い、先輩アーティストのライブを一緒に観に行くようになったことが距離を縮めるきっかけだったそうです。さらに大貫さんは「由美ちゃんとずっと一緒に遊んでいたくて、『どうしたら毎日遊べるんだろう』と思って（笑）。マネージャーさんに『由美ちゃんと組んでみたいです』ってお願いしたんです」と意外な結成秘話も明かします。吉村さんも「組まされたわけじゃなくて、亜美ちゃんが『やりたい』と言ってくれたのが始まり」と振り返り、友人関係からスタートしたPUFFYならではのエピソードを披露しました。また、2人が「気が合う」と感じた出来事についてもトークを展開。先輩のライブを観たあと、大貫さんが感想を尋ねると、吉村さんは率直に「いや、好きじゃないっす」と一言。その飾らない言葉に、大貫さんは「この子と仲良くなれると思った」と当時を懐かしそうに振り返りました。一方、吉村さんから見た若き日の大貫さんは「世間で言う不思議ちゃん」だったそう。リスを飼い始めたものの、凶暴すぎて触れず、それでもケージごと会社へ連れてきて眺めていたという思い出話が飛び出し、スタジオは笑いに包まれました。現在のPUFFYには自然な役割分担があるそうで、例えば、グッズデザインの配色は大貫さんが担当。「色使いが苦手」という吉村さんは「色を決める場面になると亜美ちゃんに全部任せています」と信頼を寄せます。一方で、大貫さんは吉村さんについて「セットリストを組むのが上手」とライブ構成を担う頼もしさを明かしました。吉村さんは、セットリスト作りでは「みんなが飽きてんじゃないかなって心配する」と悩むこともあると吐露。「フェスが続くと変えたくなるけど、王道が一番いい場合もある。終わったあとに『あれ、違ったかな』と思うこともある」と、長年活動を続けるからこその葛藤を語ります。これに、ライブ経験が豊富なきゃりーも共感。ライブの1曲目を変える難しさなど、アーティスト同士ならではのトークで盛り上がりました。さらに、きゃりーからの「30年一緒にいても新しい発見はありますか？」という質問に、大貫さんが「毎日会っても面白いから（笑）。とにかく飽きないんですよ」と即答します。吉村さんの予測不能な言動に今でも驚かされることがあるそうで、「昨日と言っていることが今日違うこともある」と笑い合う姿からは、30年という時間を感じさせない仲の良さが伝わってきました。さらに、PUFFYのファッションについてもトークは展開。Tシャツ、デニム、スニーカーという自然体なスタイルが特徴で、90年代の若者たちの間に新しいカジュアルブームを定着させました当時は事務所スタッフが用意した衣装をベースにコーディネートしていたそうで、大貫さんは「物販のTシャツを着ることも多かった」と笑います。きゃりーは「当時はPUFFYのファッションやメイクをみんなが真似していた印象があります」と話しますが、本人たちは「当時は全然実感がなかった」と口をそろえます。しかし後になって美容師から「PUFFYみたいな細かいパーマをお願いされるお客さんが本当に多かった」と聞き、その影響力をあらためて実感したそうです。番組後半の「Chapter #0 LIBRARY」では、ゲストが「人生の背中を押してくれた作品」を紹介しました。大貫さんが挙げたのはさくらももこさんの「ももこのおもしろ宝石手帖」。宝石好きとしても知られる作者が、さまざまな宝石との出会いや魅力をつづったエッセイです。大貫さんは、この本を読んで希少な宝石「パライバトルマリン」の存在を知ったといい、「鉱物が好きなので鉱物フェスみたいなのに行くのよ。いつか買えたらいいなと思っていたけれど、実際に見に行ったら本当に高くてびっくりした」と苦笑い。それでも「いつか現地で自分の手で採掘できるくらいになりたい」と夢を語ります。一方、吉村さんが紹介したのは細川智栄子あんど芙～みんさんの「王家の紋章」。古代エジプトを舞台に、現代からタイムスリップした少女・キャロルの活躍を描く少女漫画の名作です。子どもの頃から愛読している作品だと明かし、「主人公のキャロルが本当に苦労しながら頑張っているので、『キャロルもこんなに頑張っているんだから、私も頑張ろうみたいな（笑）』」と何度も励まされてきたとコメント。現在も全巻を手元に置いているほど思い入れの深い作品だと語りました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN