「クズといえばクズなんですけど」――。塩野瑛久が、横領や解雇を隠している夫役への思いを語った。単純な悪人として描くのではなく、「身に覚えのあるところもあるんじゃないか」という人間味を大切に演じたという。

塩野瑛久

有村架純演じる和歌子の夫・高志役に塩野瑛久が込めた思い

映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日全国公開)のジャパンプレミアが2日に都内で行われ、有村架純、南沙良、塩野瑛久、青木柚、天野千尋監督が登壇した。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

有村演じる2児の母・和歌子の夫・高志を演じる塩野は、撮影に入る前に有村と監督との時間を設けられたといい、「それぞれ、和歌子と高志になりきって、監督が出した質問をお互いにして、役としてそれに答える、ということをして。この作品って、高志と和歌子は結婚していて、そして高志が倒れた……というところから始まるので、夫婦である説得力を深められたのは、いい時間だったなと思いました」と振り返った。

また、自身の横領、解雇を隠している高志について、塩野は「クズといえばクズなんですけど。この作品だけ切り抜いてみたらクズかもしれないけど、もしかしたらみなさん、身に覚えのあるところもあったりするんじゃないか……という人間味も残しながらやりたいなと思っていました」と役へ込めた思いを説明。さらに「『この人、こういうキャラクターです』とはしたくなかったので。せっかく(有村さん、監督と)3人でやったやり取りもあったので、そこを大事にしながらやりたいなと思いました」と明かした。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』について、塩野は「この『マジカル・シークレット・ツアー』の試写を見た方たちが口を揃えて、第一声で『面白かった』ということを言っていました。もうそれって本当に作品冥利に尽きると言いますか……第一声で『面白かった』という感想が出るのは、やってる側としてもうれしいことなんだなと」と喜びを表現。そして「登場する人物たちはなかなかディープな人生を生きたり、すごく暗いものを抱えていたりもするんですけど、この映画はそんな湿度が全然感じられず、すごくカラッと見れる映画だと思っております」と映画の魅力をアピールしていた。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』ストーリー

罪という秘密が3人を仲間にした、魔法のような半年間。あの旅が、私たちを変えた――。生きることに夢中になった。平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。

そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが……。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。