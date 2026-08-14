堺雅人が、映画『南極料理人』(09)で自身が演じる西村の娘役を演じた当時10歳の小野花梨を「昔から(芝居が)うまかったんだな」と絶賛した。

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生瀬勝久も小野花梨の芝居を称賛「すごい。天才ですよね」

映画『南極料理人』ファン投票第1位＆4Kリマスター化記念 緊急プレミア同窓会が14日、都内で行われ、堺雅人、生瀬勝久、きたろう、高良健吾、古舘寛治、黒田大輔、小浜正寛、沖田修一監督が登壇した。

東京テアトルが創⽴80周年を記念し実施したファン投票企画「あなたが選ぶテアトル映画」(2026年6⽉25⽇〜7 ⽉15⽇)で、2009年公開の『南極料理⼈』が堂々の第1位を獲得。4Kリマスター化され、11⽉13⽇より全国公開される。

今回のイベントで、劇場に集まった観客と一緒に4Kリマスター化された『南極料理人』を鑑賞し、堺は「こういう機会をいただいて、本当に幸せな作品に携わることができたなと感謝しております。愛してくださった皆さんのおかげでもう一回、僕らも会えたし、皆さんにも会えたし、作品にも会えたなという気がしております。本当にありがとございます!」と感謝を伝えた。

また、生瀬が「あの小さかった小野さんがね」と、当時10歳で堺演じる西村の娘役を演じた小野花梨の名前を挙げると、堺は「昔から(芝居が)うまかったんだな」と改めて感心した様子。生瀬も「すごい。天才ですよね」とうなずいた。

そしてイベント後半、その小野がサプライズゲストとして登場。小野も劇場後方の席で映画を観ていたそうで、「私、ちゃんと成長したなと思いました。あの頃から比べると」という感想を話すが、きたろうからは「小さい頃から、めちゃくちゃうまかったんだね。驚いちゃったよ」と賛辞が。小野は「ありがとうございます。すごく感慨深いです」としみじみと語っていた。

  • 17年前に行われた舞台挨拶の様子(左から生瀬勝久、小野花梨、堺雅人)

    17年前に行われた舞台挨拶の様子(左から生瀬勝久、小野花梨、堺雅人)

  • 小野花梨のサプライズ登場に驚く堺雅人

映画『南極料理人』あらすじ

南極観測隊の料理人として、ドームふじ基地へやってきた西村淳(堺雅人)。極限の環境で暮らす隊員たちにとって、食事は何よりの楽しみ。手間ひまかけた料理で、みんなの顔がほころぶ瞬間は一番の喜びだ。

しかし、日本には妻と8歳の娘、生まれたばかりの息子が待っている。これから約1年半、14,000km彼方の家族を思う日々がはじまる──。

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