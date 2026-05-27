俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」が23日と24日に静岡県静岡市で開催され、24日のNetflix映画『ちひろさん』上映後舞台挨拶に有村架純と今泉力哉監督がゲストとして登場した。

有村架純 ＝「第1回しずおか映画祭」オフィシャル提供写真

有村架純、『ちひろさん』の上映に喜び

静岡県内を中心に撮影された『ちひろさん』の上映後、満員の観客の拍手に包まれながら登壇した有村は、「何年も経ってまた劇場で上映していただけるのは本当に嬉しいこと。私も大好きな作品で、ちひろさんが今も私の中に愛おしく残っています」と笑顔で挨拶。

本作について磯村は、「静岡の海や街並み、空気感までもが作品に映っている映画」と語り、「この土地で上映できることに大きな意味がある」とコメント。静岡の風景が“もうひとりの登場人物”のように作品を支えていることにも触れた。

また、今泉監督は有村について、「普段の柔らかい雰囲気だけではなく、人間の暗い部分も本当に理解している方」と語り、「ちひろさんという役は、人の弱さや孤独を知っている人でなければ演じられないと思っていた」とキャスティング当時を振り返る。

その言葉を受けた有村は、「でも最近、自分は真面目すぎるなって思うんです」と率直な心境を吐露。「任された役は必ずやり遂げなければならないとか、作品をちゃんと届けなきゃいけないとか、そういうことを考えすぎてしまう」と語り、「もう少しいい加減さを持ちたいなと思う時があります」と笑顔を見せた。

磯村もその言葉に共感し、「僕も同じです。この『しずおか映画祭』も、自分がやらなければ終わってしまうという感覚がある」とコメント。「芝居でも、この役をまっとうしなければという気持ちが強い」と自身の思いを重ねた。

さらに、息抜きについての話題になると、有村が「この前、“ひよっこ”メンバーでピクニックに行きました」と明かし、磯村も「この歳でピクニックに行くのかなと思ったんですけど(笑)」と続け、「落ちていたフリスビーで遊んでいました」と振り返り、会場は和やかな空気に包まれた。