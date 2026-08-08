夏といえば、映画館の季節。外の暑い気温から逃れて、映画館で没入体験をしよう。今回は、「大人編」に引き続き、大人も子どもも一緒に楽しめる、編集部が注目の映画を5作品紹介していく。

『トイ・ストーリー5』(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

『トイ・ストーリー5』







■あらすじ

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。旅の途中で “ハイテクおもちゃ”のスマーティー・パンツたちと出会い、思いがけない協力によって物語は新たな方向へ――。

■ポイント

シリーズ5作目は、「タブレットが支配されている」という現代を映し出す様子から始まり、おなじみのウディ、バスらが大事なものを見つける旅へ。 子どもももちろん、大人もグッときてしまうこと間違いなし。

7月3日全国公開 上映中

『モアナと伝説の海』







■あらすじ

どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒マウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く、ミュージカル・アドベンチャー。

■ポイント

『モアナと伝説の海』の待望の実写映画化が実現。 日本語吹き替え版のモアナ役にはME:IのTSUZUMIを迎え、注目を集めている作品。 映画館にいながら、モアナと一緒に海の冒険にでよう!

7月31日全国公開 上映中

『ミニオンズ&モンスターズ』







■あらすじ

最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズがたどり着いたのは、夢あふれるハリウッドの世界!

ジェームズは、ヘンリー、エドとともにモンスター映画作りに挑戦する。 けれど、小さなモンスター・グーミーの案内で映画にぴったりなモンスター探しの旅へ出ることになり、ボスを探したい他のミニオンズと仲間割れしてしまう…。 さらに、ヤバいモンスターが街に放たれて大パニック! 頼れるミニオンズがいない中、ジェームズ、ヘンリー、エドは世界を救う事ができるのか?

■ポイント

ミニオンたちの奇想天外な行動やかわいさに夢中になってしまう! たくさん笑って楽しい時間を過ごそう!

8月7日全国公開 上映中

『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』







■あらすじ

パウ・パトロールたちが地図にない島にたどり着くが、そこは巨大な恐竜たちが暮らすダイノ・アイランドだった。恐竜の出現にパウ・パトロールたちは驚くが、しだいに恐竜たちと心を通わせ、島の大自然を楽しむようになる。しかし、突如島の火山が噴火する緊急事態が発生、パウ・パトロールたちは恐竜たちを危機から救うために立ち上がる。

■ポイント

可愛い犬のキャラクターたちが、危機に立ち向かう! 子どもはハラハラドキドキ、大人はかわいさに癒される作品。 多くの犬のキャラクターが登場するため、推しキャラを見つける楽しみ方も!

7月24日全国公開 上映中

『ブルーロック』







■あらすじ

日本をサッカーワールドカップで優勝させるためのストライカーを育成する施設“青い監獄(ブルーロック)”に全国の高校生ストライカー300人が招集された。そのなかの一人だけがストライカーに勝ち上がれる一方で、敗者は日本代表入りの権利を生涯失ってしまう。代表入りしてワールドカップで優勝するという夢を持つ潔世一は、ほかのストライカーに比べて身体能力は高くないが、人生を変えるためにブルーロックへの参加を決意する。

■ポイント

ワールドカップで盛り上がった2026年。サッカー熱が高まった今、観るべきは『ブルーロック』。 サッカー漫画の新たな金字塔とも呼ばれる原作の実写化。バチバチと闘志を燃やす主人公に子どもたちも胸を熱くするはず。 成長していく高校生たちの物語は、もはやスポーツの枠を超え、大勢の胸を熱くする!

8月7日全国公開 上映中