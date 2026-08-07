ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が7日、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』(公開中)の公開御礼舞台挨拶に、今井竜太郎、上堀内佳寿也監督とともに登壇。監督から魅力を絶賛された。

  • 曽野舜太(M!LK)

    曽野舜太(M!LK)

「母なる言葉を…」「劇場映画と発言を」玖門宗馬構文も飛び出す

仮面ライダー夢現/玖門宗馬を演じた曽野。冒頭のあいさつから「我々には、美しい母国語がある。母なる言葉を愛しましょう」と劇中のセリフを披露。会場から笑い声が聞こえると、「誰ですか、笑ったのは……ニヤニヤしている人がいました」と玖門のまま反応し、会場を盛り上げた。

イベントでは、あいうえお作文で映画PRをする企画も実施。自身が演じた役柄の「むげん」であいうえお作文をすることに。「ん」から始まるという高難易度のお題に「“ん”!? 」と驚いた顔を見せた曽野だったが、「任せてくださいよ。(“ん”から始まる言葉を)探しましたよ」と自信満々の様子で「“む”ムービーという言葉は好きじゃない」「“げ”劇場映画と発言を」「“ん”ん? 好きすぎてゼッツ!」と、玖門宗馬構文と勢いのある“滅”ポーズで回答していた。

また、上堀内監督は曽野の印象について、「最初にお会いしたのが衣装合わせのときで、そのときにしっかりしているなと思った」と告白。撮影を通じて変化もあったそうで、「撮影が終わった後のアフレコがなかなか大変だったし、忙しいから時間も限られていたけど、もう1回チャレンジしようと言うと、『お願いします! もう1回やらせてください!』と言ってくれて、この人はしっかりもしているし、さらに“熱い”んだなと思った」と、曽野の姿勢を絶賛した。

さらに、曽野が作品にもたらしたものを聞かれると、上堀内監督は「艶」と表現。「『仮面ライダーゼッツ』はスパイ映画の要素を取り入れた作品。今回の映画も内容的に少し背伸びしたもののなかに、“艶”“妖艶さ”が必要だと思っていた。その表現したいと思っていたことを曽野くんが具現化してくれた」と感謝を伝えた。

この言葉に曽野は「玖門は僕の実年齢よりも上なので、大人っぽく演じられるか、艶を出せるかは不安でもあった」と吐露しつつ、喜びの表情を見せていた。

  • まさかの“ん”始まりのあいうえお作文

    まさかの“ん”始まりのあいうえお作文

  • 変身ポーズを披露

    変身ポーズを披露

  • 無茶振りをしてきた監督に仕返しをしようとする曽野舜太

    無茶振りをしてきた監督に仕返しをしようとする曽野舜太

  • 袖をまくってあげる“お兄さん”な曽野舜太

    袖をまくってあげる“お兄さん”な曽野舜太

  • 万津莫のセリフにおもわず玖門宗馬の表情

    万津莫のセリフにおもわず玖門宗馬の表情

  • 胸に手を当てて感謝

    胸に手を当てて感謝

  • 今日もお辞儀が深い曽野舜太

    今日もお辞儀が深い曽野舜太

  • ファンからの「かっこいい～」を待つ曽野舜太

    ファンからの「かっこいい～」を待つ曽野舜太

  • 「かっこいい～」の声にこの笑顔

    「かっこいい～」の声にこの笑顔

  • 集まってくれた観客へのファンサも忘れない

    集まってくれた観客へのファンサも忘れない

  • 手を振り返してくれる観客に全力お手振り

    手を振り返してくれる観客に全力お手振り

最愛の父・坂本龍一さんが3年前に他界　9歳で突如ニューヨークに移住した過去を回顧
両手・両足を縛られ、口を粘着テープで塞がれ…ストーカーが“楓”吉川愛に最接近　『名探偵のままでいて』第4話
「フジテレビ特需」の反動鮮明　民放キー局5社4～6月決算、フジ黒字化・他局スポット収入大幅減
4月クール世帯視聴率、ゴールデン帯でテレ東がフジを上回る
夏休みは東京タワーで特別な一杯を! 「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」が提案する新たなノンアル体験
『Tシャツが乾くまで』注目度4週連続トップ10　花火の音にかき消された“伝えたかった言葉”
今田美桜「理想だけが全てではない」磯村勇斗「現実を乗り越えるから、理想が待っている」“理想と現実”のギャップに悩む人へ　第一線で活躍する俳優2人の向き合い方とは
医師と患者の兄の“禁断愛”――突然の別れから3年後に偶然再会し、封印してきた“疑惑”と“愛”に翻弄され…　榮倉奈々&赤楚衛二W主演『あにいもうと』
元国税庁職員の俳優、30年前に作家の母が執筆中に突然死　65歳になり気付いた母との共通点とは
「華大さんが僕の演技を見て泣いて…」俳優業のオファー続くダイアン津田、思い描く“今後の展望”とは
令和初の仮面ライダーに抜擢――25歳俳優、三兄弟を女手一つで育ててくれた母に感謝
黒柳徹子の後輩・58歳俳優、2002年に俳優と結婚　自慢は88歳の母
関連画像をもっと見る