ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が7日、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』(公開中)の公開御礼舞台挨拶に、今井竜太郎、上堀内佳寿也監督とともに登壇。監督から魅力を絶賛された。

「母なる言葉を…」「劇場映画と発言を」玖門宗馬構文も飛び出す

仮面ライダー夢現/玖門宗馬を演じた曽野。冒頭のあいさつから「我々には、美しい母国語がある。母なる言葉を愛しましょう」と劇中のセリフを披露。会場から笑い声が聞こえると、「誰ですか、笑ったのは……ニヤニヤしている人がいました」と玖門のまま反応し、会場を盛り上げた。

イベントでは、あいうえお作文で映画PRをする企画も実施。自身が演じた役柄の「むげん」であいうえお作文をすることに。「ん」から始まるという高難易度のお題に「“ん”!? 」と驚いた顔を見せた曽野だったが、「任せてくださいよ。(“ん”から始まる言葉を)探しましたよ」と自信満々の様子で「“む”ムービーという言葉は好きじゃない」「“げ”劇場映画と発言を」「“ん”ん? 好きすぎてゼッツ!」と、玖門宗馬構文と勢いのある“滅”ポーズで回答していた。

また、上堀内監督は曽野の印象について、「最初にお会いしたのが衣装合わせのときで、そのときにしっかりしているなと思った」と告白。撮影を通じて変化もあったそうで、「撮影が終わった後のアフレコがなかなか大変だったし、忙しいから時間も限られていたけど、もう1回チャレンジしようと言うと、『お願いします! もう1回やらせてください!』と言ってくれて、この人はしっかりもしているし、さらに“熱い”んだなと思った」と、曽野の姿勢を絶賛した。

さらに、曽野が作品にもたらしたものを聞かれると、上堀内監督は「艶」と表現。「『仮面ライダーゼッツ』はスパイ映画の要素を取り入れた作品。今回の映画も内容的に少し背伸びしたもののなかに、“艶”“妖艶さ”が必要だと思っていた。その表現したいと思っていたことを曽野くんが具現化してくれた」と感謝を伝えた。

この言葉に曽野は「玖門は僕の実年齢よりも上なので、大人っぽく演じられるか、艶を出せるかは不安でもあった」と吐露しつつ、喜びの表情を見せていた。

まさかの“ん”始まりのあいうえお作文

変身ポーズを披露

無茶振りをしてきた監督に仕返しをしようとする曽野舜太

袖をまくってあげる“お兄さん”な曽野舜太



万津莫のセリフにおもわず玖門宗馬の表情

胸に手を当てて感謝



今日もお辞儀が深い曽野舜太