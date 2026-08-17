田中美久演じる遠野ミラ登場シーンのリール動画が300万再生超えを記録　ドラマ『大空港～GATE24～』第4話

テレビ朝日系ドラマ『大空港～GATE24～』(毎週木曜21:00～)第4話が13日に放送された。

整形してパスポート写真と違う顔になった女性役を田中美久が演じる

第4話には、2023年にHKT48を卒業し、現在グラビアモデルや俳優として活躍する田中美久がゲスト出演した。

田中が演じるのは、本人役で出演したボーイズバンド・Hi-Fi Un!cornのファンで、コンサートのために帰国したという女性・遠野ミラ。整形してパスポート写真とまったく異なる顔に変わっており、じつは彼女が整形した背景には、意外な事情があったことが判明し……という役どころだった。

ドラマ公式インスタグラムに投稿された、ミラ登場シーンのリール動画は320万再生を突破。コメント欄には「ハラハラドキドキした」「ブチギレに惚れた」といったコメントが書き込まれている。

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