テレビ朝日系ドラマ『大空港～GATE24～』(毎週木曜21:00～)第4話が13日に放送された。

  • ドラマ『大空港～GATE24～』場面カット

    ドラマ『大空港～GATE24～』場面カット

整形してパスポート写真と違う顔になった女性役を田中美久が演じる

第4話には、2023年にHKT48を卒業し、現在グラビアモデルや俳優として活躍する田中美久がゲスト出演した。

田中が演じるのは、本人役で出演したボーイズバンド・Hi-Fi Un!cornのファンで、コンサートのために帰国したという女性・遠野ミラ。整形してパスポート写真とまったく異なる顔に変わっており、じつは彼女が整形した背景には、意外な事情があったことが判明し……という役どころだった。

ドラマ公式インスタグラムに投稿された、ミラ登場シーンのリール動画は320万再生を突破。コメント欄には「ハラハラドキドキした」「ブチギレに惚れた」といったコメントが書き込まれている。

(C)テレビ朝日

【編集部MEMO】
社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ『大空港～GATE24～』。「比類なき観察眼」を持つ風変わりな税関職員・森万智(趣里)をはじめ、入国審査官・早見圭一郎(眞栄田郷敦)、税関職員・松山篤志(板垣李光人)たち各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」(Global Airport Task Enforcement)を結成し、法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線(ボーダー)”で衝突しながらも「最強の門番」として覚醒していく姿が爽やかに描かれる。

田中美久演じる遠野ミラ登場シーンのリール動画が300万再生超えを記録　ドラマ『大空港～GATE24～』第4話
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