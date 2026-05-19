パックご飯インサートに「まーごめ」説明、寝起きドッキリまで――。19日に生放送されたフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)は、“人気名店の隠れメニュー”を調査。しかし、純粋な食リポから脱線していくロケに、スタジオのカズレーザーと屋敷裕政(ニューヨーク)のツッコミが止まらなかった。

今回は、関太(タイムマシーン3号)、佐々木大光(KEY TO LIT)、植田紫帆(オダウエダ)、大鶴肥満(ママタルト)、林健(ギャロップ)、中西茂樹(なすなかにし)という芸能界屈指の食いしん坊たちが集結し、12時間に及ぶロケを敢行。都内・横浜の5軒の人気店に潜入し、ラーメン、中華、ミシュランの名店まで、メニュー表には載っていない絶品を食べまくった。

計10品の隠れメニューが登場するが、ただの食リポに終わらないのがこの企画。「アイドルでありながらグルメタレントになりたい」という佐々木をトレーニングするため、「美味いものを食べて上手いことを言う」というルールを課してお店を巡っていくことになった。

「中華料理屋にまさかナポリタンがアルデンテ」(関)など、何かを食べるたびにダジャレを入れたり、なぞかけを取り入れたりと、とにかく上手いことを言おうとする面々。あまりの手数に、屋敷は「結局何の調査したんですか?」と疑問を呈し、佐々木が「うまーい!」とシンプル感想を述べると「これでいいのよ(笑)」(屋敷)、「お店の人もこっちのほうがうれしい(笑)」(カズレーザー)と、純粋な食リポを求めてしまう。

それだけでなく、何かとクセの強いVTRだった今回。白飯が大好きな佐々木がパックご飯をレンジで温めると、誰でも知ってる熱々パックご飯のインサート映像が差し込まれ「このカットいらねぇだろ!」(カズレーザー)、「アホインサートやなあ(笑)」(屋敷)と思わずツッコミ。

ママタルトの大鶴肥満が途中参戦し、おなじみの「まーごめ」を連呼すると、「まーごめ」の語源を丁寧に説明するカットが入り、カズレーザーは「いいんだよ!」と不要論を主張。

さらに、混雑するお昼時を避けるため3時間のインターバルで仮眠を取る面々に寝起きドッキリを仕掛ける展開に、屋敷は「飯出せや!!(笑)」と謎時間に本音をぶつける。

極めつきは、食いしん坊たちが「アベンジャーズ」ならぬ「食(た)ベンジャーズ」となり、仰々しいタイトルバックが登場。最後の隠れメニューを食べる前に煽りVTRとして流れると、「今から食べるだけでしょ?(笑)」(屋敷)、「カレー食うだけなんだから(笑)」(カズレーザー)と、壮大な世界観を全否定する。

ちなみにこのVTRは、朝8時からの12時間ロケが終わって疲労困ぱいの中、30分かけて撮ったそうで、屋敷は「何をこだわってんねん(笑)」と、その労力に笑うしかなかった。

CM中のスタジオでは、関、かなで(3時のヒロイン)が、「靴ひもが結べない」「かかとは諦めてる」など、体格が大きい人の悩みあるあるを吐露する一幕も。そしてスタジオ試食の際にも「美味いものを食べて上手いことを言う」が課せられる展開になった。

明太子パスタをオムライスで包んだ「オムリターラコ」を食べた秋元真夏は「鶏の卵で魚卵を包み込むなんて、コロンブスの卵的な発見!」と何とか絞り出すも、屋敷に「短い時間で死ぬほど考えたんや!」と見透かされ、恥ずかしさから顔が真っ赤に。その後は何かを振られることに恐怖を覚え、バラエティイップスになりかけていた。

この「オムリターラコ」は絶品のようで、次のVTRに入ってもスタジオの面々のフォークが止まらず、食べ続けるほどだ。

エンディングでは、VTRに登場した隠れメニューがスタジオに一挙登場し、「上手いことを言う」ルールに躊躇しながら舌鼓を打つ出演者たち。21時に生放送が終わっても、ロケで一度食べているはずの佐々木と関はスタジオに残って食べ続け、関は「私は帰りませんよ」と無心で絶品料理を味わっていた。

この放送は、TVer・FODで見逃し配信される。