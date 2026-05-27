きょう27日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『奇跡体験！アンビリバボー』2時間SP(19:00～)は、「あなたならどうする!? 運命の決断SP」。暴力団の抗争に巻き込まれて一人娘を失った母が、“組織”に立ち向かった実話を紹介する。

娘を襲った突然の悲劇

1985年、兵庫・尼崎市の呉服売り場で働いていた堀江ひとみさん。ある日、長期休暇で帰省していた一人娘・まやさんのために家へ帰ると、警察が訪ねてきた。

言われるがまま病院へ向かった堀江さんが目にしたのは、意識不明の重体となった娘の姿だった。

まやさんは当時、近くのスナック店で手伝いをしていた。そこへ突然、銃を持った男が乱入。狙われたのは、暴力団組員だった店のマネジャーだった。抗争の報復として放たれた銃弾は、不運にも近くにいたまやさんの腹部を貫通。19歳という若さで命を落としてしまう。

法律では問えなかった“組織”の責任

実行犯は逮捕された。しかし、堀江さんの怒りと悲しみは、それだけでは収まらなかった。娘の命を奪った背景には、暴力団同士の抗争があった。だが当時の法律では、「暴力団」という組織そのものに責任を問うことは不可能だった。

弁護士に相談しても、あまりに高いハードルを前に、協力してくれる者は現れない。理不尽な現実を前に、堀江さんは深い悲しみの中で決断を下す。執念の復讐劇が始まる。

「あなたならどうする!? 運命の決断SP」ではこのほか、北海道・洞爺湖町を舞台に、有珠山の噴火危機を前に地元住民の命運を託された火山学者の決断も紹介。ゲストには、坂下千里子、宮近海斗(Travis Japan)、与田祐希が出演する。

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