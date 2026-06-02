「俺なんかもやっぱり心に留めてるけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、松村邦洋の“名言”を明かした――。

有吉弘行

「売れてようが売れてまいが誰にでもできること」

5月24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)にゲスト出演した松村。モノマネが止まらないなか、有吉は、「松村さんはこう見えて、いろいろ名言があってね。俺なんかも心にやっぱり留めてるけど。“あいさつにスランプなし”」と紹介。松村が、「あいさつ大事だね。スランプなしね。“おざーっす”って言う人、ダメですよね。“おはようございます!”とね」と説明すると、「そんなの調子が良かろうが、売れてようが売れてまいが、できることですからね。誰にでも。これは心に留めてます」と感心しながら語った。

また、松村は、「ファミレスであいさつしたりね。地元のどら焼きをいただいたのを、みんなに配ったりして」というエピソードを披露。続けて、「その中に、八津弘幸さんが。『豊臣兄弟!』の作家の方もたまたま。“ファミレスでよくおばあちゃんたちといましたよね? ”って言われて……」と、同作のほか『半沢直樹』や『下町ロケット』、『VIVANT』などを手掛けた脚本家の八津弘幸氏に見られていたと告白。有吉が、「“見られてた”っていうだけですけど」とツッコむと、「仕事につながるとかはない。そこから動きはない」と苦笑いで返していた。