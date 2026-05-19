東京スカイツリーにて、「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日から10月31日まで開催される。

東京スカイツリーと「ちいかわ」のコラボイベントは、3年ぶり2度目。2026年7月24日(金)公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』にあわせての実施となる。

会場の中心となるのは、地上450メートルの天望回廊。イベントオリジナルビジュアルを使用した展示装飾や、「ちいかわ」の世界観を楽しめるフォトスポットが登場し、作品の魅力を味わえる空間となる。さらに、イベント限定グッズの販売やカフェメニューも展開する。

地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像上映を実施するほか、キャラクターたちと写真が撮れるフォトサービスの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯も予定されている。

このコラボが東京スカイツリーの公式Xで発表されると、「北海道から行きたい」「まさかまたスカイツリーコラボが行われるなんて」「スカイツリーイベント再来だああああああ」「きたあああ」「楽しみすぎる」と早くも期待の声が寄せられている。

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