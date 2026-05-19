東京スカイツリーにて、「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日から10月31日まで開催される。
東京スカイツリーと「ちいかわ」のコラボイベントは、3年ぶり2度目。2026年7月24日(金)公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』にあわせての実施となる。
会場の中心となるのは、地上450メートルの天望回廊。イベントオリジナルビジュアルを使用した展示装飾や、「ちいかわ」の世界観を楽しめるフォトスポットが登場し、作品の魅力を味わえる空間となる。さらに、イベント限定グッズの販売やカフェメニューも展開する。
地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像上映を実施するほか、キャラクターたちと写真が撮れるフォトサービスの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯も予定されている。
このコラボが東京スカイツリーの公式Xで発表されると、「北海道から行きたい」「まさかまたスカイツリーコラボが行われるなんて」「スカイツリーイベント再来だああああああ」「きたあああ」「楽しみすぎる」と早くも期待の声が寄せられている。
＼イベント開催決定📢／— スカイツリー／Tokyo Skytree (@skytreeofficial) May 19, 2026
「ちいかわ☆星ふるスカイツリー®とひみつの島」
🗓️2026/7/10(金)～10/31(土)
館内装飾やカフェ・グッズ、特別ライティングなど、お楽しみがたくさん！🌟
詳しくは👇https://t.co/UnzQeNweYH#映画ちいかわ #ちいかわ #skytree #ちいかわ星ふるスカイツリーとひみつの島 pic.twitter.com/GbM3yKarDN
(c)nagano
(c)ナガノ/2026「映画ちいかわ」制作委員会
(c)TOKYO-SKYTREE