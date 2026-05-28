マクドナルドにて現在販売中のハッピーセット「ちいかわ」。5月29日から配布開始となる第2弾のおもちゃのラインナップをご紹介します。

「ちいかわ」キャラたちがマクドナルドの制服を着て店員になりきった今回のおもちゃ。第2弾では、ハチワレ、ウサギ、シーサー、古本屋が登場します。

みんなネクタイを締めたりキャップを被ったりと、いつもと違うキリッとスタイルでカッコイイですね。

なお、転売目的の大量購入などを防止するため、ハッピーセット「ちいかわ」に関しては通常と販売方法が異なります。

【5月29日】

公式アプリで配布される購入券を持つ人のみ販売



朝マック、レギュラーメニューそれぞれ1人4個までの購入制限あり

マックデリバリー、その他宅配サービスはすべてのハッピーセット利用不可

【5月30日～6月11日】

公式アプリの購入券は不要

1グループ1会計4個までの購入制限あり

マックデリバリーは予約注文のみ停止。宅配サービスはすべてのハッピーセット利用不可

その他詳細は、マクドナルドのホームページよりご確認ください。