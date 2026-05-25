グレイ・パーカー・サービスは、運営するオンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において、「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」(1回・税込1,200円、配送手数料別)を5月26日11:00～6月1日23:59の期間で販売する。商品は2026年10月下旬頃より順次お届け予定。

「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、ちいかわたちがベビー姿になったグッズシリーズ「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」のぬいぐるみくじ。存在感バツグンの60cm超えの特大クッションから、おしゃぶり姿が可愛いぷちっとマスコットまで、「Chiikawa Baby」の商品が必ず当たる、ハズレ無しのラインナップだ。

A賞：星に包まれたうさぎのBIGクッション 全1種

お部屋で存在感バツグンのうさぎのBIGクッション。星のおくるみから耳をぴょこっと出すこともできる。サイズは約H550×W600×D200mm。

B賞：磁石でぴたっと!くまとなかよしなちいかわぬいぐるみ 全1種

ちいかわとお気に入りのくまのぬいぐるみが磁石で自由に取り外しできるぬいぐるみ。お膝に乗せたりデスクに飾ったり、インテリアに馴染むサイズ感。サイズは、ちいかわが約H230×W180×D150mm、くまが約H220×W140×D130mm。

C：泣いちゃったモモンガぬいぐるみ 全1種

「ふェッ… ふェッ… 」と泣いちゃったモモンガの表情があざといぬいぐるみが登場。サイズは約H260×W230×D170mm。

D賞：ぬいぐるみS (おまるなハチワレ) 全1種

おまるにちょこんと座った姿が愛おしい、ふわふわ素材のハチワレぬいぐるみ。サイズは約H200×W130×D110mm。

D賞：ぬいぐるみS (ガブっとミルクなくりまんじゅう) 全1種

「ンクッ ンクッ…ッッハーーッ 」ミルクを飲むくりまんじゅうのぬいぐるみ。サイズは約H160×W120×D120mm。

E賞：おくるみマスコット 全8種

おしゃぶりを咥えた姿がキュートなマスコット。一緒にお出かけを楽しめるボールチェーン付き。サイズは約H90～105×W80～100×D60mm。

特典情報

「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」を「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、もれなくオリジナルシールシートをご購入1回ごとに1枚プレゼントする。

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