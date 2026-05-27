お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が27日、初の著書『津田日記』の刊行を記念した発表会に登場した。当日は津田の50歳の誕生日で、喜びを語った。

ダイアンの津田篤宏

ダイアン津田

『津田日記』は津田が2025年に365日一日も欠かさずに綴った日記をまとめた作品。下心も悪口も喜びも悲しみも...感情むき出しで人間臭さが全開となっている。

登場した津田は、第一声に「大きな事件が起きなくてよかったです...」と、無事会見を迎えられて安堵した様子。津田と言えば、TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」で急に事件に巻き込まれることで話題となった。

ダイアン津田

50歳の誕生日当日ということで、誕生日を祝って本の書影が描かれたケーキが贈られた。津田は驚いた様子を見せ、MCから「誕生日と本の発売日が一緒ですね」と振られると、「すごい偶然!こんな奇跡あるんや～!」と、わざとらしく驚いた様子を見せ、会場の笑いを誘った。

質疑応答では作品について答える場面も。

作品の中で、ところどころ黒塗りにされたりモザイクがかかっている箇所について聞かれ、津田は「使えない言葉、放送では絶対に載せられない言葉、吉本NG、そして出版物としてのNG、想像にお任せしますが、思ってもいけないようなことも書いていました!そこも皆さんの中で補填していただいても楽しいんではないでしょうか」と話した。

ダイアン津田

また、著作のなかで「名探偵のロケがしんどすぎた」という記載について、MCから「最もしんどいのはどんなことか」を聞かれ、「あれって終わりの時間が分からないのが本当にきつくて。ほんまに嫌なんです。そのおかげで、おいしい思いをさせていただいてますよ。でも、やってみてくださいよ、めちゃくちゃしんどいから」と吐露した。

同作品は、もともとは津田が始めた日記。最初は書籍化は意識をしていなかったという。書籍化が決まった経緯として、番組のアンケートに日記を書いていると津田が記載したところ、版元の新潮社が興味を持って今回の刊行に至ったという。そういった経緯があるため、日記を書いている途中で書籍化が決まり、日記の中身にも影響したという。

「前半はリアルに人の名前とか書いてるんですけど、後半はできるだけ書かないようにしてたんです。ただお酒飲んで書いてるときは書きまくってましたね」と、日記を綴った日々を語った。

「全部さらけ出す。本の中で裸になった」と語る津田の初の著書となる『津田日記』は27日より全国の書店に並ぶ。