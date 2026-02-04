お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が1月18日、自身のXを更新し、俳優の戸田恵梨香との2ショットを公開。顔の大きさの違いが分かる写真に、「写真の情報量えぐい」「戸田さんの顔が小さすぎなのか津田さんが大きすぎなのか分からなくなる」など困惑と驚きの声が上がっている。

  • 津田篤宏

    津田篤宏

津田は、現在放送中のTBS 日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00～)に出演中。表向きは飲食やホテルビジネスを手掛ける社長だが、裏社会でも暗躍する男・合六亘(北村有起哉)の裏組織の幹部・安藤役を演じている。

『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」での発言が今年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど、注目を集めている津田。役者としても、TBS『フェイクマミー』で転職エージェント・野口役でレギュラー出演するなどキャリアを重ねている。

『リブート』の初回放送日にあわせて、「この後21時からTBSリブート是非ご覧ください!」と同作で共演中の戸田との2ショットをアップ。「戸田さんは2メートル後ろにいる訳では無いです! すぐ隣でした!」と記されている通り、公開された写真には、津田と戸田が横並びで写るも、2人の顔の大きさの違いが目立ってしまう結果に。

この1枚にファンからは、「絶対、戸田さんは遥か後ろにいますよね(笑)」「さすが女優さん」「やっぱり津田さんインパクトがある」「顔のサイズの差がゴイゴイスー!」「笑っちゃった」「遠近法じゃないのびっくり」「仲良さそうでほっこり」といったコメントが寄せられ、表示回数は425万回、9.3万いいねを集めている。

