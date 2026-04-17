名探偵・江戸川コナンのライバル探偵といえば、西の高校生探偵・服部平次だが、新たなる「ライバル探偵」出現の予感にSNSが盛り上がっている。現在公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公式Xアカウントは、4月16日、「名探偵コナン×名探偵津田」コラボ動画をYouTube「東宝MOVIEチャンネル」にて近日公開することを発表した。

「名探偵津田」は、TBS『水曜日のダウンタウン』の人気企画で、ダイアン津田が犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないという設定のコーナー。2023年からスタートした同企画はシリーズ化され、作中で追い詰められた津田が発した「長袖をください」というセリフは2025年の流行語大賞にノミネートまでされた。

公開されたティザー動画『名探偵ツダ ～迷探偵の迷推理～』は、名探偵津田が映し出されたモニターをじっと見つめるコナンから始まる。謎を残し姿を消したコナンを探し出すことができるか、という内容で、「真実はいつもゴイゴイスー」「糖分をくれ」と余裕の表情や追い詰められた表情など、"名探偵津田"が奮闘する様子がうかがえる。

SNSでは「推しと推しで最高なんですが」「名探偵津田大出世やないかい」「局違うのにやっていいの!?」という喜びの困惑の声、また「みなみかわを呼んでこないと迷宮入りになる」と同番組を思い返すコメントであふれている。