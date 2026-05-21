宮川大輔とダイアン・津田篤宏によるライブ『津田vs大輔～世紀のスモールマッチ～』が7月18日、東京・IMM THEATERにて開催される。

「世紀のスモールマッチ」が実現

テレビ番組の現場からプライベートに至るまで、顔を合わせる度に終わりの見えない“小競り合い”を繰り広げてきた宮川と津田。ファンや関係者の間でもお馴染みとなっている二人が、ついに舞台上で直接対決。この因縁の対決の決着を付けるため、今回、満を持して初めてのライブ化となった。

ライブでは、「頭脳」「運」「反射神経」など、多岐にわたる9つのジャンルのミニゲームで真剣勝負を展開。単なるバラエティ企画の枠を超え、互いのプライドを懸けた「世紀のスモールマッチ」が実現。長年の付き合いがある二人だからこそ生まれる絶妙な掛け合いと、一瞬たりとも目が離せない予測不能な展開に注目だ。

宮川と津田のコメントは以下の通り。

宮川大輔 コメント

まずこのタイトルの「津田vs大輔」? ムカついてます。普通やったら名前の順番逆やろ! 津田に聞いたら「俺の方が勢いあるんで」って。せやけど、ここは“先輩・後輩”やろっていう話なんです。猪木さんと藤波さんがやる時に、“藤波VS猪木”になったことありますか? 藤波さんが全盛期の頃でも、“猪木VS藤波”なんですよ。ほんまに7月18日はやっつけたろうと思ってます。皆さんからしたら本当に小さい戦いかもしれません。でも、僕は勝ちにいこうと思ってますんで、ぜひ全員見に来てください。お願いします!

津田篤宏

大輔さん、さっきから“タイトルの名前の順番がどうこう”って文句言うてると思うんですけど、これは下剋上ですから。今の勢いを見てください。津田、グイグイきております! そして皆さん、このポスターの写真見てください。大輔さん、ちょっと“おじいちゃん”始まってません(笑)? どうしたんですか、大輔さん!! 僕がもう一回、呼び起こしてみせますよ! ぜひ皆さん、会場で見届けてください! お願いします!