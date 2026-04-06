JR九州は6日、九州新幹線全線開業15周年プロジェクト「つばめの大冒険」の集大成として、「つばめ、満開」オープニングセレモニーを4月10日18～21時にJR博多駅前大屋根下広場で開催すると発表した。ステージ企画や飲食・物販ブースなど展開する。

九州各地を巡る航海を続けてきた「つばめ」の博多駅到着に合わせ、「つばめ、満開」オープニングセレモニーを開催

九州新幹線全線開業15周年プロジェクト「つばめの大冒険」は、3月29日に熊本港を出発した「つばめ」が海上から九州各地に感謝を伝える企画として行われ、今回の博多駅到着をもって行程を終える。到着に合わせ、4月10日に行われる「つばめ、満開」オープニングセレモニーは、「つばめの大冒険」の締めくくりを体感できる内容になるという。

感謝の餅まき、「つばめの大冒険」ムービーの公開、ライトアップ点灯カウントダウンなど実施するほか、18時30分頃からHKT48による結成15周年と九州新幹線全線開業15周年を記念したスペシャルライブを予定している。セレモニーは19時頃の終了を見込んでおり、その後は「つばめ」を見学しながら飲食を楽しめる時間となる。19時30分からは、約50人限定で「つばめ」車内見学(整理券制)を行う。当日17時から博多駅博多口付近で整理券を配布する。

4月11・12日に博多駅前広場で開催されるイベント「博多GOGOGOフェスタ」でも車内見学を実施。4月11日は10～18時に約240人、4月12日は10～17時に約210人の入場を予定し、いずれも9時から整理券を配布する。各日とも定員に達し次第、整理券の配布を終了する。