JR東日本、JR東日本商事、NTTドコモビジネスは、感覚伝達技術を活用し、電気機関車EF64形の運転席で感じる振動など疑似体験できる実証実験を「第2回 鉄道技術展・大阪 2026」(5月27～29日開催)で実施すると発表した。

電気機関車EF64形

この実証実験は、新たな技術を用い、実際に体験することが難しい鉄道車両や鉄道設備に関する体験を提供するサービス創出を目的とした取組みだという。列車牽引や新車回送などで長年にわたり活躍し、2025年11月をもって営業運転を終了した新潟車両センター所属の電気機関車EF64形1030号機の走行を題材とする。

具体的には、専用デバイスと映像を組み合わせ、運転士が実際に運転席で感じる車両の振動や走行感覚を追体験できる環境を構築し、来場者に体験してもらう。鉄道に携わる社員による話を組み合わせ、鉄道への興味と理解を深めるコンテンツをめざす。実証実験では、人間の感覚をネットワークで拡張する「人間拡張基盤」を用い、他者の動作と感覚を受け手の身体や感じ方に合わせて変換・共有するNTTドコモの感覚伝達技術「FEEL TECH」を活用する。

運転士が運転席で感じる振動などを疑似体験できる実証実験を行う

専用デバイスの上に着座し、モニター映像と連動した振動などを体験する

インテックス大阪で5月27～29日に開催される「第2回 鉄道技術展・大阪 2026」のJR東日本ブース内で実証実験を実施。体験時間は10～17時(5月29日は16時30分まで)とされている。体験費用は無料だが、アンケートに協力する必要がある。