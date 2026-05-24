「一瞬ヒヤッとした」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、最近起きたハプニングを明かした――。

矢部浩之

「アメリカ大使館出た瞬間、ホンマに声出た」

21日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「実は、ちょっとてんやわんやして、一瞬ヒヤッとしたんですけど……」と切り出した矢部。北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026の“DAZNナビゲーター”に就任し、「ありがたいことに、現場にも行かせていただくということで。1カ月後でしょ? ビザの申請をしないといけない」と“ある出来事”を語りはじめた。

矢部は、ビザ申請のため、パスポートと書類を持って、アメリカ大使館へ。「世界情勢もいろいろあってのことなんでしょうけど。空港の保安検査ぐらい結構しっかりされて。持ち物検査されて」と厳重な警備体制を明かしつつ、無事に手続きが完了したと報告。「書類を返されて、パスポートだけ取られて。“2週間後にお送りします”みたいな。ビザ申請できましたみたいな、スタンプかなんかついてくるんやと思う」と話し、「これで北中米ワールドカップに行ける。入国できる。俺もホッとしたから、オッケー! って言って」と振り返った。

ところが、「アメリカ大使館出た瞬間、ホンマに声出たの。あっ! って。明日、海外や」と翌日から海外ロケだったことを思い出し、「どうしよう!? って。これなんとかせなアカンと思って……」と大パニック。「また一から荷物の検査して。保安検査みたいとこ通って。“すいません、さっき入った者なんですけど。明日、海外に行くことを忘れてまして”って」と明かし、「もう2回目やから、“あっ、矢部や”みたいな感じで対応してくれた」と、海外ロケから帰国後に再び提出する条件でパスポートを返却してくれたという。

すんでのところで思い出したものの、矢部は、「行かれへんかったら大変やった。もし気づかず、(先週の)ラジオ来てたら行けてない。もう夕方ぐらいで最終やったと思うねん。次の日も、(出国が)午前やったから危なかった」と吐露。「ドキッとするよね(笑)」と胸中を振り返ると、岡村隆史は、「たぶん、俺やったら気づいてないわ。“あっ、行かれへんわ! ごめん! ”で終わる」と苦笑い。あわやの出来事に、「いや～よかったな。すぐ気づいたんがすごいわ」とフォローすると、矢部は、「なんとか事なきを得てよかった」と心底ホッとした様子だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。