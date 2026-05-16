「おもろなかったやろなと思って……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、後輩芸人たちへの思いを語った――。

岡村隆史

サプライズで誕生日会を開いてくれたが…

14日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演した岡村。後輩芸人との関係について、「俺なんか、誘うことがあんまないし。ちょっと収録終わりで、“ご飯行こうか”みたいなこともまあない」と話し、「難しい時代に突入してきて。ちょっと気をつけなあかん。こっちがそう思ってなくても、嫌な思いをする人がいる」と吐露。芸人の“いじめ告発”騒動にも触れつつ、「もしかしたら、COWCOWとか嫌やったかもしらんしなとか思って。COWCOWとようご飯行ってたから……」と心配そうに話した。

続けて、岡村は、「俺、ちょっと憧れたことあんねん。“軍団岡村”みたいな」と告白。当時、仲がよかったCOWCOWが、後輩芸人たちを集め、サプライズで誕生日会を開いてくれたが、「全然会ったこともない後輩の人から、プレゼントもらったときに、“こんなんあかんわ”と思って。俺、お世話してないし、ご飯も連れてってあげたこともないのに、なけなしのお金で……」とポツリ。さらに、会費まで出してくれたといい、「2回やってもらったけど、もう言うてん。“もうやめよう。これあかんわ”“もう大丈夫。気持ちだけもらっとくから”って」と打ち明けた。

誕生日会に呼び出された後輩を、「“頼むわ!”とか言って、来てもらってる可能性もある」と慮り、「別にたいしたおもろい話もするわけちゃうやんか。みんながワイワイしゃべって、“へ～”“ふ～ん”って小さい声で聞いてるだけ。おもろなかったやろなと思って」と反省しきりの岡村。後輩たちへの申し訳なさから、“軍団岡村”の結成にいたらなかったそうで、「誕生日プレゼントをもらった俺が、うわ! しんど……って思ってしまって。先輩として何もしてあげれてないのに、あんまよくないかなと思って。2回ぐらいやって終わってもうた」と振り返っていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。