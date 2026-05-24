お下がりのパジャマに大喜びしたカツオは――。きょう24日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「ぼくはお下がり王子」など3本を放送する。

「ぼくはお下がり王子」

カツオが学校から帰ると、サザエとフネからしゃれた子供用パジャマを見せられる。勧められて着てみると、サイズもピッタリで高級感があり、カツオは気に入る。それは隣の甚六からのお下がりでもらったものらしい。カツオは夕飯の時もそのパジャマを着て、翌日、学校にも着て行ってしまう。

「理想のお母さん」

フネが商店街で買い物をしていると、イクラを連れたタイコと会う。タイコは財布を忘れて家に戻ろうとしていたが、イクラが嫌がり、困っていた。フネがお金を立て替えてあげ、タイコは買い物を済ませる。そのまま磯野家へ行き、お茶をしていると、タイコは何でも完璧なフネは自分の理想で、どうすればフネみたいになれるかと相談する。

「ああ難しき、詫(わ)びの品」

朝にサザエとけんかをしたマスオが、その夜、お土産を買って帰る。サザエはわびの品を期待したが、それはタマのエサだった。翌朝、カツオたちからマスオは「気配りができない」と言われ、複雑だ。会社帰り、ノリスケから「タイコとけんかしたので、わびの品を一緒に選んでほしい」と頼まれたマスオは、汚名返上のため協力する。

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