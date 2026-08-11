『VIVANT』“野崎の裏切り”に衝撃　第13話、わずか2日で349万再生突破

“野崎の裏切り”に視聴者が騒然――。9日に放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第13話の無料配信再生数が、配信開始からわずか2日で349万回を突破した。放送後にはX(Twitter)の世界トレンドランキングで「野崎さん」が2位、「裏切り者」が13位に入り、16日放送の第14話では、ついに野崎の暗躍の全貌が明かされる。

阿部寛

「野崎さん」が世界トレンド2位

第13話放送後、物語の展開への反響はSNSにも広がった。

Xの世界トレンドランキングでは、トップに「#VIVANT」が入ったほか、「野崎さん」が2位、「裏切り者」が13位にランクイン。“野崎の裏切り”をめぐる展開への高い注目度を示した。

第14話で“野崎の暗躍”全貌明らかに

そして、16日に放送される第14話では、「『VIVANT』第2シーズン本格始動!」と銘打ち、これまで謎に包まれてきた野崎の暗躍の全貌が明らかになる。

主演・堺雅人、原作・演出・プロデュースを福澤克雄氏が務める同作。第13話で視聴者に衝撃を与えた“裏切り”は何を意味するのか。物語は新たな局面へ突入する。

※配信の再生回数は、TVer DATA MARKETING調べ

【編集部MEMO】

『VIVANT』第11話のTVer見逃し配信再生数は8日間で887万回を超え、これまで『silent』(フジテレビ)が持っていた歴代最高記録を大きく更新した。

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