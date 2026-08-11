“野崎の裏切り”に視聴者が騒然――。9日に放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第13話の無料配信再生数が、配信開始からわずか2日で349万回を突破した。放送後にはX(Twitter)の世界トレンドランキングで「野崎さん」が2位、「裏切り者」が13位に入り、16日放送の第14話では、ついに野崎の暗躍の全貌が明かされる。

  • 阿部寛

    阿部寛

「野崎さん」が世界トレンド2位

第13話放送後、物語の展開への反響はSNSにも広がった。

Xの世界トレンドランキングでは、トップに「#VIVANT」が入ったほか、「野崎さん」が2位、「裏切り者」が13位にランクイン。“野崎の裏切り”をめぐる展開への高い注目度を示した。

第14話で“野崎の暗躍”全貌明らかに

そして、16日に放送される第14話では、「『VIVANT』第2シーズン本格始動!」と銘打ち、これまで謎に包まれてきた野崎の暗躍の全貌が明らかになる。

主演・堺雅人、原作・演出・プロデュースを福澤克雄氏が務める同作。第13話で視聴者に衝撃を与えた“裏切り”は何を意味するのか。物語は新たな局面へ突入する。

※配信の再生回数は、TVer DATA MARKETING調べ

【編集部MEMO】
『VIVANT』第11話のTVer見逃し配信再生数は8日間で887万回を超え、これまで『silent』(フジテレビ)が持っていた歴代最高記録を大きく更新した。

(C)TBS

『VIVANT』“野崎の裏切り”に衝撃　第13話、わずか2日で349万再生突破
『GTO』が映す令和ならではの“息苦しさ”　「明るい子」から降りられない少女と学校の外まで追ってくる同調圧力
『ラストノート』が描く「好き」が難しくなった時代　“おとぎ話”の裏で突きつける「令和の恋愛」のリアル
中国BLドラマ『入戯―融解のメソッド―』が8月18日よりRakuten TVで配信
香取慎吾×東野圭吾『虚ろな十字架』に花瀬琴音、山中崇、田中要次、杉本哲太　佐野研二郎氏デザインのポスターも公開
天野ひろゆき＆坂下千里子、長い付き合いで初の夫婦役　GACKTの呼びかけで『ブラックトリック』登場
『VIVANT』宮下今日子が第14話から出演　敵か、それとも…第2シーズンのキーパーソン
堺雅人との25年前の初共演で「この人出てくる」と確信した出来事　『半沢直樹』後の再共演でも「すげえ…」　俳優としての“初体験”を阿部寛が告白
「令和のNo.1ヒット作」「プロデュース全体の質が高い」2026年夏ドラマのオススメTOP5作は? ドラマ解説者が20作の傾向を“視聴率無視”で徹底分析
17歳で滋賀から上京、背中を押してくれた両親の言葉…堀田真由が“役者として生きていく”と覚悟を決めた日「行ったんやったら、もう帰られへんな」
「ストーカーの恋が実る話なんて初めて見た」「ずっとキモ可愛くいて」『告白』ゆがんだ愛情を爽太(松村北斗)に向ける視聴者の声
「愛してる」からキスのタイミングまで…20年来の仲、リリー・フランキー＆長谷川京子だから話せる“大人の恋”
関連画像をもっと見る