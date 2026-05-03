きょう3日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「終点のホリカワくん」など3本を放送。カツオとワカメの居眠り乗り過ごしをきっかけに、ホリカワが“終点の駅”への好奇心を爆発させる。

「終点のホリカワくん」

おつかいで電車に乗ったカツオとワカメは、居眠りして終点まで行ってしまう。その話を聞いたホリカワは「終点の駅のレールはその先がないのか」と聞く。よく見ていなかったカツオが答えられないと、ホリカワは一緒に終点の駅を見に行こうと言い出す。乗り気じゃないカツオだが、ハヤカワも行きたいと言い出し、がぜんその気になる。

「ワカメ、わがまま宣言」

カツオが「テスト勉強があるから」と、サザエに頼まれた買い物を、ワカメに頼む。仕方なく引き受けたワカメが買い物から帰ると、カツオは漫画を読んでいた。実は漫画の続きが読みたかっただけだった。翌日もカツオが居ないせいで、ワカメは買い物に行く羽目になり、怒ったワカメは、自分もカツオみたいにわがままになると宣言する。

「ゴールデンウィークのご予定は？」

学校で、ゴールデンウィークにどこへ行くかという話題になる。中島や女の子たちはそれぞれ旅行やレジャーの予定があるが、カツオだけは何も決まっていない。連休はどこも混むので、波平が出かけるのを渋っているのだ。カツオが懸命に頼み込み、やっと旅行に行くことが決まるが、直前なのでどこもいっぱいで予約が取れない。

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