「お肉がちょっと重たいって言ってます」――。11日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)で、ゲストの堂本剛が名物コーナー「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦。300gを目指して慎重に牛肉を見極める中、MCの神田愛花が火曜レギュラーのブラックマヨネーズ・小杉竜一をまさかの「お肉」呼びして爆笑をさらった。

約2kgの牛肉の塊から300gを目指してカットする同コーナー。きれいに切り出し、その重さを慎重に見極める堂本に、「なんか良さそうだけど」(澤部佑)、「逆に太くなったのがいいかも」(岩井勇気)とレギュラー陣が感触を語る中、小杉は「ちょっと分厚い部分あるな」と小さな声で指摘した。

これを聞き逃さなかった神田が突然「お肉がちょっと重たいって言ってます」と、小杉の肩を叩きながら伝達。即座に小杉から「誰がお肉やねん!」「お肉って呼ぶな!」「誰が実写版お肉やねん!」と怒涛のツッコミが飛び出すも、神田は「お肉の生の声が出てました(笑)」と負けずに畳みかけた。

あまりに斬新なワードチョイスに、ハライチも「すごいイジりですね!」(岩井)、「一回もしたことないイジり方」(澤部)と衝撃が止まらず、堂本の挑戦そっちのけで笑いが止まらなかった。