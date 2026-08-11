「お肉がちょっと重たいって言ってます」――。11日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)で、ゲストの堂本剛が名物コーナー「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦。300gを目指して慎重に牛肉を見極める中、MCの神田愛花が火曜レギュラーのブラックマヨネーズ・小杉竜一をまさかの「お肉」呼びして爆笑をさらった。
約2kgの牛肉の塊から300gを目指してカットする同コーナー。きれいに切り出し、その重さを慎重に見極める堂本に、「なんか良さそうだけど」(澤部佑)、「逆に太くなったのがいいかも」(岩井勇気)とレギュラー陣が感触を語る中、小杉は「ちょっと分厚い部分あるな」と小さな声で指摘した。
これを聞き逃さなかった神田が突然「お肉がちょっと重たいって言ってます」と、小杉の肩を叩きながら伝達。即座に小杉から「誰がお肉やねん!」「お肉って呼ぶな!」「誰が実写版お肉やねん!」と怒涛のツッコミが飛び出すも、神田は「お肉の生の声が出てました(笑)」と負けずに畳みかけた。
あまりに斬新なワードチョイスに、ハライチも「すごいイジりですね!」(岩井)、「一回もしたことないイジり方」(澤部)と衝撃が止まらず、堂本の挑戦そっちのけで笑いが止まらなかった。
【編集部MEMO】
神田愛花はマイナビニュースのインタビューで、「私は(ゲストに)質問したことが通じないことが結構あって、最初はそれに一つ一つ気落ちしてたんです。“どうして通じないのかな”、“空気壊しちゃってるかな”って。でも(ハライチの)おふたりがフォローしてくださるのもあって、慣れもあるんですけど、シーンとすることが全然怖くなくなりました。他のバラエティに行ってシーンとしても、次の日にハライチさんに会えば“それでいいんです”って言ってくださるから、精神的に強くなったような気がします」と語っている。