カツオに、まさかの“胸キュン”展開が――きょう17日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「かおりちゃんとツーショット」など3本を放送する。

「かおりちゃんとツーショット」

中島と待ち合わせをしている公園に、カツオが行くと、そこにかおりが居た。かおりも友達と待ち合せをしていたらしい。その時、若い男女のカップルが写真を撮ってほしいと頼みに来る。カツオがシャッターを押してあげると、若い女のほうがカツオとかおりのツーショット写真も撮ってあげると言い出す。カツオはうれしい反面、緊張する。

「姉さんの七つ道具」

ワカメが裏のおじいさんを家に連れて来る。おじいさんの庭の木の枝が伸びていて、枝を切りたいので、脚立を貸してほしいらしい。それなら自分が切ると言う波平に、マスオが自分がやると言い出す。しかしカツオが、マスオも不器用なので危ないと口を挟む。するとフネが脚立を使わないで枝を切る方法を提案し、なかなか話がまとまらない。

「我が家の遊びの天才」

友達の家に遊びに行ったタラオを、サザエが迎えに行くと、タラオは風呂場の浴槽の中でオーケストラごっこをしていた。家では動物の縫いぐるみを使ってごっこ遊びをして、母親役のうさぎの縫いぐるみはサザエをまねてか、寝てばかりのぐうたらキャラにしていた。一家は、タラオは何でも上手に遊びにして、子供の想像力はすごいと話す。

(C)長谷川町子美術館