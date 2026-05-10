「前を歩きなさい」波平にそう言われたカツオ。しかし、後ろを歩いていたはずの父が消えていた――。きょう10日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「不可抗力のトラブル」など3本を放送する。

「不可抗力のトラブル」

波平が散歩に出かけると、野球をしに行くカツオが「途中まで一緒に行こう」と言う。しかしなぜか波平は迷惑そうな顔をする。すると、道の途中で波平が「前を歩きなさい」と言い出す。並んで歩くと曲がり角で誰かとぶつかるかもしれないからだ。言う通りにカツオが前を歩くと、後ろの波平が居なくなっていた。別の路地に入ったようだ。

「姉さん手抜き流」

朝食のメニューがトーストと天ぷらの組み合わせで、一家が驚く。サザエが昨夜、天ぷらを作り過ぎたのと、今朝、ご飯を炊き忘れたので、このメニューになったようだ。現在、フネは同窓会に出るため実家に帰っていて、サザエが1人で料理を担当していた。家族はフネに早く帰ってきてほしいと思ってしまう。

「今日だけのお母さん」

もうすぐ母の日だが、カツオはプレゼントを買うお金がない。ちょうど会ったノリスケに相談すると、お金がなくても気持ちがあれば感謝は伝わるとアドバイスされる。家に帰ったカツオがお金を使わないプレゼントを考えていると、マスオから「ゆっくり休めるとうれしいんじゃないかな」と言われ、1日お母さんの仕事をやろうと思いつく。

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