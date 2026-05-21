フィギュアスケートのトップスケーターとして活躍する宇野昌磨さん。公式Xに「洗濯機中の衣類視点」という動画を投稿したところ、執筆時点までに12万いいね、329万再生の大バズり。三半規管弱めの方は閲覧注意です(笑)

ヤバい、筆者も三半規管弱めでした。地味に酔ったかも……(笑)。こちらは、宇野昌磨さんの高速スピン演技。以前からすごいとは思っていましたが、想像以上です。こんなにグルグルと天井が回っているのに、どうしてピタッと止まれるのか、どうやって普通に次の演技に移れるのか、本当に不思議で仕方ありません。

しかも、そんな自分の演技を、「洗濯機中の衣類」の視点として捉えるとは、発想が天才的!さすがメダリスト、さすがツイッタラー!!笑

フォロワーからは、「やば、映像見てるだけで目が回った…笑」「凄いなぁ…こんな世界が見えてるのかぁ」「よく目がまわらないなと、つくづく」と驚きの声が続々。また、「この視点、最高!」「なんでこんなこと思いつくんだろう(褒めてる)(天才)」「ツイッターが上手すぎる」「ゲーマーとかおもしろツィタラーの宇野昌磨しか知らない人達! この人世界でもトップクラスのスピナー(めちゃくちゃスピンの上手い選手)なんですよ!」と称賛の声も多数寄せられています。

トップスケーターとしても、ツイッタラーとしても高評価の宇野さんですが、実は、ゲーム好きでも有名で、eスポーツにも参戦するほど。さまざまな分野で自分らしく輝く宇野さんから、しばらく目が離せそうにありません。気になる方はフォローして、その活躍ぶりを覗いてみてくださいね。